Arda Güler kararı bildirdi! Milli maç öncesi Real Madrid'e telefon

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri son maçında İspanya ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Maç 2-2 berabere biterken A Milli Takım’da kadroda büyük değişiklikler dikkat çekti. Teknik direktör Vincenzo Montella, mücadeleye, "Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Samet Akaydin, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Gül" 11'iyle çıktı.

Vincenzo Montella, kart sınırında bulunan Arda Güler'i play-off turunu da düşünerek riske etmeyerek süre vermedi. Arda Güler'in Montella tarafından İspanya karşısında 11'e alınmamasıyla ilgili çarpıcı bir haber yer aldı.

REAL MADRID'E BİLDİRDİ

İspanyol basınında yer alan habere göre Arda Güler, İspanya maçı öncesi Real Madrid'e karşılaşmada oynamayacağını ve bunun nedenini bildirdi. Milli futbolcu, fiziksel olarak bir probleminin olmadığını ifade ederken, Montella'nın kendisinin kart sınırında olmasından ötürü oynatmayacağını aktardı.

REAL MADRID PERFORMANSI

Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso'nun Real Madrid'de en güvendiği isimlerden olan Arda Güler, bu sezon 22 maçta forma giydi. 1100 dakika süre alan 20 yaşındaki yıldız futbolcu, 3 kez fileleri havalandırırken, 6 defa da asist katkısı verdi.

Arda Güler'in İspanyol kulübü ile olan mevcut sözleşmesi, 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

A Milli Takım formasıyla da 26 karşılaşmaya çıkan Arda Güler, toplamda 6 gol-6 asistlik performans sergiledi.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Arda Güler'in güncellene piyasa değeri ise 60 milyon Euro olarak gösteriliyor.