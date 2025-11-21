Menü Kapat
 Burak Ayaydın

Gennaro Gattuso'dan Vincenzo Montella'ya destek!

İtalya Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Vincenzo Montella özelinde bir açıklama yaptı. Genç çalıştırıcı, ülkesi adına Türkiye örneğini gündeme taşıdı.

Gennaro Gattuso'dan Vincenzo Montella'ya destek!
Türkiye ve İtalya'nın; 2026 Dünya Kupası yolunda play-off oynayacağı süreçte, Gennaro Gattuso'dan Vincenzo Montella'ya destek geldi. Esasen ise iki antrenör de; takımları adına federasyonlarına çağrıda bulundu.

VINCENZO MONTELLA'DAN KRİTİK ÇIKIŞ

İlk olarak TFF'den maçların durdurulmasını isteyen Vincenzo Montella, ardından da "Mart ayında Serie A’nın da durdurulmasını federasyondan talep ettim. Bu beni çok mutlu ederdi. İtalya’da üç oyuncum var ve play-off etabına en iyi şekilde hazırlanabilirim. Gattuso da bundan memnun olurdu." ifadelerini kullanmıştı.

Gennaro Gattuso'dan Vincenzo Montella'ya destek!

GENNARO GATTUSO DA AYNI FİKİRDE

Konuya dair düşüncelerini paylaşan Gennaro Gattuso, "Kuzey İrlanda kesinlikle bizim seviyemizde bir rakip. Fiziksel olarak güçlüler ve ikinci topları kazanıyorlar. Maçı Bergamo’da oynamalıyız. Türkiye’de play-off için ligi durduracaklar; umarız İtalya’da da aynı şey olur. Sürece iyi hazırlanmalıyız." dedi.

Gennaro Gattuso'dan Vincenzo Montella'ya destek!

Sıkça Sorulan Sorular

PLAY-OFF ETABI NASIL OLACAK?
Ülkeler; birer maçtan oluşan iki eşleşmeyi geçmesi durumunda, 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.
#Spor
#Spor
#Spor
