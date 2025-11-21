Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçeli yıldıza Atletico Madrid kancası: Transferde büyük sürpriz!

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek sürprizi yaşandı. Son dönemdeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e, Marsilya'dan sonra şimdi de İspanya devi Atletico Madrid talip oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçeli yıldıza Atletico Madrid kancası: Transferde büyük sürpriz!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
21.11.2025
saat ikonu 19:13
|
GÜNCELLEME:
21.11.2025
saat ikonu 19:13

İsmail Yüksek'in Fenerbahçe'den Avrupa'ya transfer olma ihtimali her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'de ve A Milli Takım'da özel performanslar gösteren İsmail Yüksek, an itibarıyla Atletico Madrid'in transfer listesine eklendi.

FENERBAHÇELİ İSMAİL YÜKSEK'E TRANSFERDE ATLETICO MADRID SÜRPRİZİ

Fenerbahçe'nin yıldız orta sahası İsmail Yüksek, Atletico Madrid tarafından izlenme sürecine dahil edildi! Esasen ise Diego Simeone'nin oyununa çok uygun olduğu düşünülen İsmail Yüksek, ilk raporlarda tam not aldı ve yaz transfer dönemi için İspanyol devinin transfer listesine en tepeden giriş yaptı. Ayrıca da milli yıldızı, Fransa temsilcisi Marsilya da uzun zamandır takip ediyordu.

Fenerbahçeli yıldıza Atletico Madrid kancası: Transferde büyük sürpriz!

FENERBAHÇE'DE İSMAİL YÜKSEK'E JOSE MOURINHO ENGELİ

Jose Mourinho döneminde ikinci planda tutulan İsmail Yüksek, formadan uzaklaşmış ve sarı lacivertlilerden ayrılmayı gündemine almıştı! Şu anda ise milli yıldız, Domenico Tedesco ile tekrar yükselişe geçti ve kulübün menfaatleri doğrultusunda hayallerini gerçekleştirmeye karar verdi.

Fenerbahçeli yıldıza Atletico Madrid kancası: Transferde büyük sürpriz!

İSMAİL YÜKSEK VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe ile 2028 yazına kadar kontratı bulunan İsmail Yüksek; bu sezon sarı lacivertliler ile 15 maça çıkmış ve 1031 dakika süre alıp, 1 gol ile 1 asistlik katkı sağlamıştı.

Fenerbahçeli yıldıza Atletico Madrid kancası: Transferde büyük sürpriz!

Sıkça Sorulan Sorular

İSMAİL YÜKSEK'İN BONSERVİSİ NE KADAR?
Yıldız orta sahanın güncel piyasa değeri, 11 milyon Euro olarak gösteriliyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Transfer sürprizlerinde geri sayım: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da imza kritiği!
Gennaro Gattuso'dan Vincenzo Montella'ya destek!
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.