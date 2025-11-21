Fenerbahçeli yıldıza Atletico Madrid kancası: Transferde büyük sürpriz!

İsmail Yüksek'in Fenerbahçe'den Avrupa'ya transfer olma ihtimali her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'de ve A Milli Takım'da özel performanslar gösteren İsmail Yüksek, an itibarıyla Atletico Madrid'in transfer listesine eklendi.

FENERBAHÇELİ İSMAİL YÜKSEK'E TRANSFERDE ATLETICO MADRID SÜRPRİZİ

Fenerbahçe'nin yıldız orta sahası İsmail Yüksek, Atletico Madrid tarafından izlenme sürecine dahil edildi! Esasen ise Diego Simeone'nin oyununa çok uygun olduğu düşünülen İsmail Yüksek, ilk raporlarda tam not aldı ve yaz transfer dönemi için İspanyol devinin transfer listesine en tepeden giriş yaptı. Ayrıca da milli yıldızı, Fransa temsilcisi Marsilya da uzun zamandır takip ediyordu.

FENERBAHÇE'DE İSMAİL YÜKSEK'E JOSE MOURINHO ENGELİ

Jose Mourinho döneminde ikinci planda tutulan İsmail Yüksek, formadan uzaklaşmış ve sarı lacivertlilerden ayrılmayı gündemine almıştı! Şu anda ise milli yıldız, Domenico Tedesco ile tekrar yükselişe geçti ve kulübün menfaatleri doğrultusunda hayallerini gerçekleştirmeye karar verdi.

İSMAİL YÜKSEK VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe ile 2028 yazına kadar kontratı bulunan İsmail Yüksek; bu sezon sarı lacivertliler ile 15 maça çıkmış ve 1031 dakika süre alıp, 1 gol ile 1 asistlik katkı sağlamıştı.