Çocukların bayrak mücadelesi duygulandırdı!

Bursa'da direkte bulunan Türk bayrağı rüzgar sebebiyle katlanması duyarlı çocukların dikkatinden kaçmadı. Türk bayrağını düzeltmek için üç çocuk canla başla bayrağı adeta mücadele verdi. Bayrağa zarar gelmemesi için temkinli davranan çocuklar, sırayla direğe tırmanarak bayrağı açmaya çalıştı. Çocukların çabası kısa sürede sonuç verdi. Birkaç denemenin ardından bayrağı başarılı şekilde açan çocuklar, Türk Bayrağı'nın yeniden gururla dalgalanmasını sağladı. O anlar kameraya anbean yansırken, çocukların cesur hareketi vatandaşlar tarafından takdir edildi.