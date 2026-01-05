6 aylık enflasyon farkı 2026 son dakika ne kadar oldu? Ocak memur ve emekli maaş zammı belli oluyor

Emekli ve memur zammı oranı son dakika belli oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayı enflasyonunu bugün açıklayacak. Memur maaşları toplu sözleşmeye göre 2026 yılının ikinci yarısında yüzde 11 zam almayı garantilemişti. Memur maaşlarına enflasyon farkı da yansıtılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıl sonu enflasyonun yüzde 31 olmasını beklediklerini aktarmıştı. Beklentiye göre oluşacak enflasyon farkı hesaplandı. 6 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli aylıklarını yanı sıra birçok sosyal ödemede zamlanacak. 65 yaş maaşı, engelli aylığı, evde bakım parası, bedelli askerlik ve diğer birçok ödeme değişiyor. 6 aylık enflasyon farkına göre zamlı maaşlar açıklanıyor. Peki 6 Aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte, son dakika memur ve emekli zammı…

6 AYLIK ENFLASYON FARKI 2026 NE KADAR OLDU?

Enflasyon temmuz ayında 2,06, ağustos ayında 2,04 ve eylül ayında 3,23, ekim ayında 2,55 ve kasım ayında 0,87 olarak açıklanmıştı. Aralık ayında ise enflasyon 0,89 olarak açıklandı ve 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6,85 olarak oluştu.

ENFLASYON FARKINA GÖRE MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI 2026 NE KADAR?

SSK, Bağ-Kur emeklileri Aralık ayı enflasyonunun yüzde 1 açıklaması durumunda, zammı 12,31 olacak. Emekli aylığı hesaplaması yapılırken enflasyon farkına göre deil, toplam enflasyon baz alınarak hesaplanıyor. Bu hesaplamaya göre en düşük emekli maaşı 18 bin 959 liraya ulaşacak.

Geride kalan Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayında ise zamlı memur maaşı hesaplamaları yapılmıştı. Enflasyonun yıl sonu %31 olması durumunda enflasyon farkı yüzde 6,96 olacak ve hesaplamaya toplu sözleşme dahil edildiğinde memur ve memur emeklisi zam oranı yüzde 18.73 olacak.

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Şube Müdürü

Temmuz–Aralık: 76.659 TL

Yeni Ocak–Haziran: 90.841 TL

Artış: 14.182 TL

Memur

Temmuz–Aralık: 52.617 TL

Yeni Ocak–Haziran: 62.351 TL

Artış: 9.734 TL

Uzman Öğretmen

Temmuz–Aralık: 67.766 TL

Yeni Ocak–Haziran: 80.304 TL

Artış: 12.538 TL

Öğretmen

Temmuz–Aralık: 61.146 TL

Yeni Ocak–Haziran: 72.456 TL

Artış: 11.310 TL

Başkomiser

Temmuz–Aralık: 74.490 TL

Yeni Ocak–Haziran: 88.271 TL

Artış: 13.781 TL

Polis Memuru

Temmuz–Aralık: 68.084 TL

Yeni Ocak–Haziran: 80.679 TL

Artış: 12.595 TL

Uzman Doktor

Temmuz–Aralık: 126.119 TL

Yeni Ocak–Haziran: 149.449 TL

Artış: 23.330 TL

Hemşire

Temmuz–Aralık: 61.759 TL

Yeni Ocak–Haziran: 73.185 TL

Artış: 11.426 TL

Mühendis

Temmuz–Aralık: 78.200 TL

Yeni Ocak–Haziran: 92.667 TL

Artış: 14.467 TL

Teknisyen

Temmuz–Aralık: 54.547 TL

Yeni Ocak–Haziran: 64.638 TL

Artış: 10.091 TL

Profesör

Temmuz–Aralık: 111.348 TL

Yeni Ocak–Haziran: 131.947 TL

Artış: 20.599 TL

Araştırma Görevlisi

Temmuz–Aralık: 73.792 TL

Yeni Ocak–Haziran: 87.444 TL

Artış: 13.652 TL

Vaiz

Temmuz–Aralık: 63.916 TL

Yeni Ocak–Haziran: 75.740 TL

Artış: 11.824 TL

Avukat

Temmuz–Aralık: 73.515 TL

Yeni Ocak–Haziran: 87.112 TL

Artış: 13.597 TL

Bekçi

Temmuz–Aralık: 56.120 TL

Yeni Ocak–Haziran: 66.447 TL

Artış: 10.327 TL

Zabıta

Temmuz–Aralık: 50.502 TL

Yeni Ocak–Haziran: 59.849 TL

Artış: 9.347 TL