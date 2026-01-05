6 aylık enflasyon farkı 2026 son dakika ne kadar oldu? Ocak memur ve emekli maaş zammı belli oluyor

Kategoriler
Emekli ve memur zammı oranı son dakika belli oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayı enflasyonunu bugün açıklayacak. Memur maaşları toplu sözleşmeye göre 2026 yılının ikinci yarısında yüzde 11 zam almayı garantilemişti. Memur maaşlarına enflasyon farkı da yansıtılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıl sonu enflasyonun yüzde 31 olmasını beklediklerini aktarmıştı. Beklentiye göre oluşacak enflasyon farkı hesaplandı. 6 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli aylıklarını yanı sıra birçok sosyal ödemede zamlanacak. 65 yaş maaşı, engelli aylığı, evde bakım parası, bedelli askerlik ve diğer birçok ödeme değişiyor. 6 aylık enflasyon farkına göre zamlı maaşlar açıklanıyor. Peki 6 Aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte, son dakika memur ve emekli zammı…
Enflasyon temmuz ayında 2,06, ağustos ayında 2,04 ve eylül ayında 3,23, ekim ayında 2,55 ve kasım ayında 0,87 olarak açıklanmıştı. Aralık ayında ise enflasyon 0,89 olarak açıklandı ve 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6,85 olarak oluştu.
SSK, Bağ-Kur emeklileri Aralık ayı enflasyonunun yüzde 1 açıklaması durumunda, zammı 12,31 olacak. Emekli aylığı hesaplaması yapılırken enflasyon farkına göre deil, toplam enflasyon baz alınarak hesaplanıyor. Bu hesaplamaya göre en düşük emekli maaşı 18 bin 959 liraya ulaşacak.
Geride kalan Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayında ise zamlı memur maaşı hesaplamaları yapılmıştı. Enflasyonun yıl sonu %31 olması durumunda enflasyon farkı yüzde 6,96 olacak ve hesaplamaya toplu sözleşme dahil edildiğinde memur ve memur emeklisi zam oranı yüzde 18.73 olacak.
Şube Müdürü
Temmuz–Aralık: 76.659 TL
Yeni Ocak–Haziran: 90.841 TL
Artış: 14.182 TL
Memur
Temmuz–Aralık: 52.617 TL
Yeni Ocak–Haziran: 62.351 TL
Artış: 9.734 TL
Uzman Öğretmen
Temmuz–Aralık: 67.766 TL
Yeni Ocak–Haziran: 80.304 TL
Artış: 12.538 TL
Öğretmen
Temmuz–Aralık: 61.146 TL
Yeni Ocak–Haziran: 72.456 TL
Artış: 11.310 TL
Başkomiser
Temmuz–Aralık: 74.490 TL
Yeni Ocak–Haziran: 88.271 TL
Artış: 13.781 TL
Polis Memuru
Temmuz–Aralık: 68.084 TL
Yeni Ocak–Haziran: 80.679 TL
Artış: 12.595 TL
Uzman Doktor
Temmuz–Aralık: 126.119 TL
Yeni Ocak–Haziran: 149.449 TL
Artış: 23.330 TL
Hemşire
Temmuz–Aralık: 61.759 TL
Yeni Ocak–Haziran: 73.185 TL
Artış: 11.426 TL
Mühendis
Temmuz–Aralık: 78.200 TL
Yeni Ocak–Haziran: 92.667 TL
Artış: 14.467 TL
Teknisyen
Temmuz–Aralık: 54.547 TL
Yeni Ocak–Haziran: 64.638 TL
Artış: 10.091 TL
Profesör
Temmuz–Aralık: 111.348 TL
Yeni Ocak–Haziran: 131.947 TL
Artış: 20.599 TL
Araştırma Görevlisi
Temmuz–Aralık: 73.792 TL
Yeni Ocak–Haziran: 87.444 TL
Artış: 13.652 TL
Vaiz
Temmuz–Aralık: 63.916 TL
Yeni Ocak–Haziran: 75.740 TL
Artış: 11.824 TL
Avukat
Temmuz–Aralık: 73.515 TL
Yeni Ocak–Haziran: 87.112 TL
Artış: 13.597 TL
Bekçi
Temmuz–Aralık: 56.120 TL
Yeni Ocak–Haziran: 66.447 TL
Artış: 10.327 TL
Zabıta
Temmuz–Aralık: 50.502 TL
Yeni Ocak–Haziran: 59.849 TL
Artış: 9.347 TL