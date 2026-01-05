Üzerinde uyuşturucu haplarla yakalandı

Yurt genelinde gerçekleştirilen uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak, Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Haydarlı-Karadut Mahallesi yol ayrımında yol kontrol ve arama faaliyeti yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, kontrol sırasında durdurulan 17 yaşındaki şüpheli M.Ö.'nün üzerinde yapılan aramada, beyaz bir kutu içerisinde toplam 1053 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Ele geçirilen maddelere el konulurken, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılarak adli makamlara sevk edildi.