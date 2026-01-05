Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Dev orkinosun satış bedeli dudak uçuklattı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da geleneksel yeni yıl mezatı düzenlendi. Mezatta, 243 kilogramlık mavi yüzgeçli dev orkinos 510,3 milyon yenlik (yaklaşık 3,2 milyon dolar) rekor fiyata satıldı. Geleneksel yeni yıl mezatında önceki rekor 2019 yılında kırılmıştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dev orkinosun satış bedeli dudak uçuklattı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.01.2026
saat ikonu 11:03
|
GÜNCELLEME:
05.01.2026
saat ikonu 11:03

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Toyosu Balık Hali'nde her yıl düzenlenen geleneksel yeni yıl mezatı gerçekleştirildi. Farklı bölgelerden tutulan birbirinden değerli balıkların görücüye çıktığı mezatta bu yıl rekor satış yapıldı.

Mezatta, Aomori eyaletinin Oma kasabası açıklarında yakalanan 243 kilogramlık mavi yüzgeçli orkinos, "Kiyomura Corp." adlı firmaya 510,3 milyon yenlik (yaklaşık 3,2 milyon dolar) rekor fiyata satıldı. En yüksek teklifi vererek dev mavi yüzgeçli orkinosun sahibi olan firma, böylece kilogram başına 2,1 milyon yen (yaklaşık 13 bin dolar) ödedi.

Dev orkinosun satış bedeli dudak uçuklattı

RESTORANDA MÜŞTERİLERE SERVİS EDİLECEK

Dev orkinosu satın alan firma, balığın rekor maliyetine rağmen kendi bünyelerinde bulunan "Sushizanmai" restoran zincirinin şubelerinde normal menü fiyatından müşterilere sunulacağını duyurdu.

Firmanın başkanı Kiyoshi Kimura, yeni yılın ilk orkinos balığının kendilerine şans getirmesini umduğunu belirterek, "Umuyoruz ki mümkün olduğunca çok insan bu balığın tadını çıkarabilir" ifadelerini kullandı.

2019'DA KIRILAN REKOR TAZELENDİ

Tokyo’daki geleneksel yeni yıl mezatında önceki rekor 2019 yılında kırılmıştı. Söz konusu dönemde 278 kiloluk mavi yüzgeçli bir orkinos 333,6 milyon yene (yaklaşık 2,1 milyon dolar) alıcı bulmuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kızılcık Şerbeti dizisinin Fatih'i Doğukan Güngör gözaltına alındı
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.