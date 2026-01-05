Dev orkinosun satış bedeli dudak uçuklattı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Toyosu Balık Hali'nde her yıl düzenlenen geleneksel yeni yıl mezatı gerçekleştirildi. Farklı bölgelerden tutulan birbirinden değerli balıkların görücüye çıktığı mezatta bu yıl rekor satış yapıldı.

Mezatta, Aomori eyaletinin Oma kasabası açıklarında yakalanan 243 kilogramlık mavi yüzgeçli orkinos, "Kiyomura Corp." adlı firmaya 510,3 milyon yenlik (yaklaşık 3,2 milyon dolar) rekor fiyata satıldı. En yüksek teklifi vererek dev mavi yüzgeçli orkinosun sahibi olan firma, böylece kilogram başına 2,1 milyon yen (yaklaşık 13 bin dolar) ödedi.

RESTORANDA MÜŞTERİLERE SERVİS EDİLECEK

Dev orkinosu satın alan firma, balığın rekor maliyetine rağmen kendi bünyelerinde bulunan "Sushizanmai" restoran zincirinin şubelerinde normal menü fiyatından müşterilere sunulacağını duyurdu.

Firmanın başkanı Kiyoshi Kimura, yeni yılın ilk orkinos balığının kendilerine şans getirmesini umduğunu belirterek, "Umuyoruz ki mümkün olduğunca çok insan bu balığın tadını çıkarabilir" ifadelerini kullandı.

2019'DA KIRILAN REKOR TAZELENDİ

Tokyo’daki geleneksel yeni yıl mezatında önceki rekor 2019 yılında kırılmıştı. Söz konusu dönemde 278 kiloluk mavi yüzgeçli bir orkinos 333,6 milyon yene (yaklaşık 2,1 milyon dolar) alıcı bulmuştu.