Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 5 Ocak 2026 maç programı

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Kupa, Süper Lig, La Liga, TFF 3. Lig'de şampiyonluk yarışı devam ediyor. 5 Ocak Pazartesi akşamı oynanacak olan müsabakalar belli oldu.

BUGÜN MAÇ VAR MI 5 OCAK?

Hazırlık Maçı

11:30 Hannover 96 - Mönchengladbach | Hannover 96 YouTube

16:00 Stuttgart - Luzern | Sky Sport DE YouTube

17:30 Lugano - Köln | Lugano YouTube

18:00 Ulm - Bonner SC | Yayın Yok

20:30 Erzgebirge Aue - Union Berlin | Yayın Yok

CAF Afrika Uluslar Kupası

19:00 Mısır - Benin | Exxen

22:00 Nijerya - Mozambik | Exxen

TFF Süper Kupa (Yarı Final)

20:30 Galatasaray - Trabzonspor | ATV

Fransa Ligue 2

22:45 Montpellier - Dunkerque HB | beIN Sports 4

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray, bu karşılaşmayı kazanması durumunda Turkcell Süper Kupa'nın finalinde, Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmesinin galibi ile 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. Nefes kesen müsabaka bugün 20.30'da başlayacak.