Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 5 Ocak 2026 maç programı

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Kupa, Süper Lig, La Liga, TFF 3. Lig'de şampiyonluk yarışı devam ediyor. 5 Ocak Pazartesi akşamı oynanacak olan müsabakalar belli oldu.
Hazırlık Maçı
11:30 Hannover 96 - Mönchengladbach | Hannover 96 YouTube
16:00 Stuttgart - Luzern | Sky Sport DE YouTube
17:30 Lugano - Köln | Lugano YouTube
18:00 Ulm - Bonner SC | Yayın Yok
20:30 Erzgebirge Aue - Union Berlin | Yayın Yok
CAF Afrika Uluslar Kupası
19:00 Mısır - Benin | Exxen
22:00 Nijerya - Mozambik | Exxen
TFF Süper Kupa (Yarı Final)
20:30 Galatasaray - Trabzonspor | ATV
Fransa Ligue 2
22:45 Montpellier - Dunkerque HB | beIN Sports 4
Galatasaray, bu karşılaşmayı kazanması durumunda Turkcell Süper Kupa'nın finalinde, Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmesinin galibi ile 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. Nefes kesen müsabaka bugün 20.30'da başlayacak.