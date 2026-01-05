Menü Kapat
 Sumru Tarhan

Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 5 Ocak 2026 maç programı

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde bu akşam hangi maçlar var belli olurken 5 Ocak 2026 maç programı da netleşti. Süper Kupa'da bu akşam Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Nefes kesen müsabakalar öncesinde karşılaşmaların saati ve kanalı duyuruldu.

Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 5 Ocak 2026 maç programı
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Kupa, Süper Lig, La Liga, TFF 3. Lig'de şampiyonluk yarışı devam ediyor. 5 Ocak Pazartesi akşamı oynanacak olan müsabakalar belli oldu.

BUGÜN MAÇ VAR MI 5 OCAK?

Hazırlık Maçı
11:30 Hannover 96 - Mönchengladbach | Hannover 96 YouTube
16:00 Stuttgart - Luzern | Sky Sport DE YouTube
17:30 Lugano - Köln | Lugano YouTube
18:00 Ulm - Bonner SC | Yayın Yok
20:30 Erzgebirge Aue - Union Berlin | Yayın Yok

Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 5 Ocak 2026 maç programı

CAF Afrika Uluslar Kupası
19:00 Mısır - Benin | Exxen
22:00 Nijerya - Mozambik | Exxen

TFF Süper Kupa (Yarı Final)
20:30 Galatasaray - Trabzonspor | ATV

Fransa Ligue 2
22:45 Montpellier - Dunkerque HB | beIN Sports 4

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray, bu karşılaşmayı kazanması durumunda Turkcell Süper Kupa'nın finalinde, Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmesinin galibi ile 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. Nefes kesen müsabaka bugün 20.30'da başlayacak.

