Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatmaya başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarında Şubat ayında artış olacak.

Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatmaya başladı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün açıkladığı en düşük emekli ve memur emeklisi aylıkları sonrası gözler sosyal yardımlara ve yaşlı-engelli aylıklarına çevrildi. Enflasyon verileri açıklanırken yaşlı ve engelli aylıklarının zam oranı da merak ediliyordu. Şubat ayı öncesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Ocak maaşlarının yattığını duyurdu.

Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatmaya başladı

YAŞLI VE ENGELLİ AYLIKLARI HESAPTA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ocak ayına yönelik 7,11 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

Bakan Göktaş yaptığı açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini belirterek, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü vurguladı.

ŞUBAT AYINDA ARTIŞ

Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını vurgulayan Bakan Göktaş, "Bu doğrultuda ocak ayı için 3,96 milyar lira yaşlı aylığı, 3,15 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 7,11 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatmaya başladı

Öte yandan ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıkları şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırılacak.

