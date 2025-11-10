Minik kızın bayrak sevgisi gururlandırdı! O anlar kamerada

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ilçe müftülüğünün binasına gelen bir grup çocuk arasında bulunan Dilek Debe, duvarda asılı olan Türk bayrağını öptü. Minik kızın bu anları müftülük binasında bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Dilek'in bu içten ve samimi bayrak sevgisi ilçe genelinde takdir topladı. Kısa sürede yayılan bu görüntüler Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal'ın da dikkatini çekti. Kaymakam Çakal, minik Dilek'i makamına davet edip ağırladı. Minik kızın Türk bayrağına olan saygı ve sevgisinin çok kıymetli olduğunu belirterek kendisine bisiklet hediye etti. Kaymakam Çakal, duyarlı bir çocuk yetiştirdikleri için minik Dilek'in ailesine teşekkür ederek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bu yaşta vatan ve bayrak sevgisiyle yetiştiğini görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Minik Dilek'in yaptığı bu hareket, hepimiz için gurur verici" dedi.