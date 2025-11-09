Çöpte bayrak bulmuştu! Bakın sonuç ne oldu

Bursa’da yaşayan ve "Atık Avcısı" adını verdikleri Youtube kanallarında israfa dikkat çekmek için içerik üreten Yusuf Emre Kürkçü ve Engin Altın bu kez gördükleri manzara karşısında şok oldu. Girdikleri çöp konteynerlerinde kimi zaman ilginç, kimi zaman da yürek burkan manzaralarla karşı karşıya kalan ikili bu kez bir konteynerin içinde Türk bayrağı buldu. Kürkçü ve Altın, bayrağı özenle çıkararak otomobillerine asarken görüntüler kısa sürede binlerce kez izlendi.



“BUNLARI GÖRDÜĞÜMÜZDE ÇOK ÜZÜLÜYORUZ”

Konuyla ilgili konuşan Yusuf Emre Kürkçü yaptığı açıklamada, "Biz 'Atık Avcısı' ismiyle israfa dikkat çekmek maksadıyla bir kanal açtık. Atıklardan değerli eşyalar bulup, bunları değerlendirmek istedik. İnsanların ne kadar israf yaptığını göstermek istiyoruz. Bazen çöp karıştırırken üzücü manzaralara şahit oluyoruz. Namusumuz olarak kabul ettiğimiz bayrağımızı buluyoruz. Sadece bayrağımız değil İslami anlamda kutsal kitaplarımızı da bulduk. Bunu zaten videoda pek göstermiyoruz ama bunları gördüğümüzde çok üzülüyoruz. Bunları alıp değerlendiriyoruz. Aynı şekilde gerekli mercilere veriyoruz. Aynı şekilde bayrağımızı da görmek bizleri çok üzüyor. Bunlar bizim için kutsal ve namus ama çöplerde görmek gerçekten üzücü. Sadece bunlar da değil nice ekmekler görüyoruz. Bu ekmekleri çöpün içine değil yanlarına bağlamak daha uygun olur gibi geliyor" şeklinde konuştu.