16°
SON DAKİKA!
Aktüel
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

10 Kasım’da bayrak asılır mı? Bayrak yönetmeliği 2025

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Özel günde evine ve balkonlarına bayrak asmak isteyenler ise 10 Kasım'da bayrak asılır mı merak ediyor.

10 Kasım’da bayrak asılır mı? Bayrak yönetmeliği 2025
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.11.2025
12:41
|
GÜNCELLEME:
08.11.2025
12:41

Tüzüğü'ne göre hangi durumlarda bayrak asılır öğrenebiliyoruz. günü bayrak asılacak yerler...

10 KASIM'DA BAYRAK ASILIR MI?

10 Kasım 'ü Anma Günü'nde evlerimize, balkonlarımıza ve camlarımıza Türk Bayrağı asabiliriz. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde anmak adına Türk Bayrağı asılabilir.

10 Kasım’da bayrak asılır mı? Bayrak yönetmeliği 2025

10 KASIM'DA BAYRAK YARIYA MI İNDİRİLİ?

10 Kasımda 'de ve Türkiye Cumhuriyetinin dış temsilciliklerinde, resmi ve milli binalarında yarıya çekilir.

Bayrağın yarıya çekileceği diğer haller ve zamanlar Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak tespit ve ilan edilir.

(Değişik: 22/2/2001 - 2001/2130 K.) Bu hallerde Bayrak, yavaş yavaş yarıya indirilir.

(Değişik: 22/2/2001 - 2001/2130 K.) Sürekli çekilmeyen yerlerde Bayrak, önce tepeye kadar çekilir, sonra yarıya indirilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının önündeki Bayrak hiç bir zaman, Anıtkabirdeki bayrak 10 Kasım dışında yarıya indirilemez.

10 Kasım’da bayrak asılır mı? Bayrak yönetmeliği 2025

BAYRAK YÖNETMELİĞİ TÜZÜĞÜ

Bayrağın çekilmesi ve indirilmesine ilişkin esaslar aşağıda gösterilmiştir.

A) Sürekli çekili kaldığı yerlerde Bayrak, bakım, onarım ve yenisiyle değiştirilmesi için sabah veya akşam alacakaranlık zamanında törensiz olarak indirilir ve çekilir.

B) Her gün Bayrak çekilen yerlerde Bayrak, saat 08.00'de, günün bu saatte ağarmadığı hallerde ise gün ağardığında çekilir ve gün batımında indirilir.

C) Milli Bayram, genel tatil ve hafta tatilinde Bayrak çekilen yerlerde Bayrak, tatilin başlama saatinde, günün bu saatten evvel kararması halinde ise gün batımında çekilir, tatil süresince çekili kalır ve tatil sonunda gün batımında indirilir.

D) Bayrak, çeşitli nedenlerle değiştirilmesi gerekli durumlar ile yırtılmasına, ipin veya makaranın kopmasına sebep olabilecek rüzgar, fırtına ve benzer durumlarda geçici olarak indirilebilir.

10 Kasım’da bayrak asılır mı? Bayrak yönetmeliği 2025

Sürekli Bayrak çekilecek yerler

Madde 9 – (Değişik: 22/2/2001 - 2001/2130 K.)

Bayrağın sürekli çekili kalacağı kuruluşlar aşağıda gösterilmiştir.

A) Cumhurbaşkanlığı,

B) Türkiye Büyük Millet Meclisi,

C) Anıtkabir,

D) Hükümet konakları,

E) Polis, Jandarma, hudut, gümrük muhafaza karakollarıyla hudut kapıları.

F) Bağımsız takım ve bölükler ile daha üst askeri birlik veya karargahlar,

G) Eğitim ve öğretim kurumları,

H) Köy ve mahalle muhtarlıkları,

İ) Yukarıda gösterilenler dışındaki kamu kurum ve kuruluşları,

J) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait fabrika ve işletmeler.

Her gün Bayrak çekilecek yerler.

ETİKETLER
#Türkiye
#atatürk
#türk bayrağı
#10 Kasım
#Bayrak Yüzme Tüzüğü
#Aktüel
