Pazartesi bankalar açık mı, kapalı mı? 10 Kasım çalışma durumu

Bankalarda işlemleri olan vatandaşlar pazartesi bankaların açık olup olmadığını gündeme getirdi.
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün resmi tatiller takviminde yer almamasından dolayı bankalar normal çalışma düzenine devam edecek. Vatandaşlar pazartesi günü işlemlerini gerçekleştirebilecek.
10 Kasım Pazartesi günü ülkemizde resmi tatil olmadığı için pazartesi günü bankalarda normal çalışma düzeni uygulanacak. Mesai saatleri içerisinde bankalarda işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.