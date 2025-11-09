Menü Kapat
Tekirdağ'da "Karabağ Zaferi" coşkusu: Halk bayraklarla yürüyüş yaptı

Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 5. yıl dönümü, Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen coşkulu etkinliklerle kutlandı. İşte detaylar...

Tekirdağ'da
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.11.2025
02:54
|
GÜNCELLEME:
09.11.2025
02:54

Kutlama programına Azerbaycanlı üniversite öğrencileri ile Tekirdağlı çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, ellerinde iki ülkenin bayraklarını taşıyarak yürüdü ve sık sık " 'dır" ile "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganlarını attı. Etkinlik alanında yankılanan Azerbaycan marşları ve Karabağ Türküleri, büyük bir coşkuya neden oldu.

Tekirdağ'da "Karabağ Zaferi" coşkusu: Halk bayraklarla yürüyüş yaptı

"BU BAYRAM BİZİM İÇİN ÇOK ANLAMLI"

Karabağ Zaferi'nin kendileri için ne ifade ettiğini anlatan Azerbaycan vatandaşı Asad Aghayev, şunları söyledi:

Tekirdağ'da "Karabağ Zaferi" coşkusu: Halk bayraklarla yürüyüş yaptı

"Bugün 8 Kasım Azerbaycan'ın Kurtuluşu'nun 5. yıldönümü. Bu bayram bizler için çok önemli ve çok anlamlı. 30 yıl süren bu hasretin sonunda, 44 günlük Karabağ Savaşı'yla topraklarımızı geri aldık. Bu mücadelede 2 bin 783 şehidimiz oldu. Onları rahmetle anıyoruz. Onlar sayesinde bugün bu bayramı kutlayabiliyoruz."

Tekirdağ'da "Karabağ Zaferi" coşkusu: Halk bayraklarla yürüyüş yaptı

Bir diğer Azerbaycan vatandaşı Almas Mashadizade ise, “Bugün 8 Kasım Azerbaycan'ın . Hepimiz çok gururlu ve mutluyuz. Karabağ bizimdir ve artık yeniden bizim olmuştur,” dedi.

Tekirdağ'da "Karabağ Zaferi" coşkusu: Halk bayraklarla yürüyüş yaptı

Etkinlik, marşlar ve halaylarla devam ederken, katılımcılar hep birlikte "Yaşasın Azerbaycan- kardeşliği" sloganları attı.

