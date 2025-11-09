Tekirdağ'da "Karabağ Zaferi" coşkusu: Halk bayraklarla yürüyüş yaptı

Kutlama programına Azerbaycanlı üniversite öğrencileri ile Tekirdağlı çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, ellerinde iki ülkenin bayraklarını taşıyarak yürüdü ve sık sık "Karabağ Azerbaycan'dır" ile "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganlarını attı. Etkinlik alanında yankılanan Azerbaycan marşları ve Karabağ Türküleri, büyük bir coşkuya neden oldu.

"BU BAYRAM BİZİM İÇİN ÇOK ANLAMLI"

Karabağ Zaferi'nin kendileri için ne ifade ettiğini anlatan Azerbaycan vatandaşı Asad Aghayev, şunları söyledi:

"Bugün 8 Kasım Azerbaycan'ın Kurtuluşu'nun 5. yıldönümü. Bu bayram bizler için çok önemli ve çok anlamlı. 30 yıl süren bu hasretin sonunda, 44 günlük Karabağ Savaşı'yla topraklarımızı geri aldık. Bu mücadelede 2 bin 783 şehidimiz oldu. Onları rahmetle anıyoruz. Onlar sayesinde bugün bu bayramı kutlayabiliyoruz."

Bir diğer Azerbaycan vatandaşı Almas Mashadizade ise, “Bugün 8 Kasım Azerbaycan'ın Zafer Bayramı. Hepimiz çok gururlu ve mutluyuz. Karabağ bizimdir ve artık yeniden bizim olmuştur,” dedi.

Etkinlik, marşlar ve halaylarla devam ederken, katılımcılar hep birlikte "Yaşasın Azerbaycan-Türkiye kardeşliği" sloganları attı.