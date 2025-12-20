1 Ocak'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak otobüs, metro, metrobüs ve Marmaray tarifeleri

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
1 Ocak'ta toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı sorgulanıyor.
Yeni yıla artık sayılı günler kalmasıyla gündemin en çok incelenen konu başlıkları arasında 1 Ocak toplu taşıma tarifeleri önemini koruyor.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre 1 Ocak 2026 Perşembe günü vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz yararlanabilecek.
1 Ocak Perşembe günü belediyelere bağlı otobüs, metro, metrobüs, tramvay gibi hatların ücretsiz olacağına dair bir duyuru gelmedi.
Ancak, bu yıl da 1 Ocak’ta toplu taşımanın bedava olması öngörülüyor.