1 Ocak'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak otobüs, metro, metrobüs ve Marmaray tarifeleri

1 Ocak'ta toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı sorgulanıyor.

Yeni yıla artık sayılı günler kalmasıyla gündemin en çok incelenen konu başlıkları arasında 1 Ocak toplu taşıma tarifeleri önemini koruyor.

1 OCAK'TA TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 1 Ocak 2026 Perşembe günü vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz yararlanabilecek.

1 OCAK 2026 PERŞEMBE GÜNÜ OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

1 Ocak Perşembe günü belediyelere bağlı otobüs, metro, metrobüs, tramvay gibi hatların ücretsiz olacağına dair bir duyuru gelmedi.

Ancak, bu yıl da 1 Ocak’ta toplu taşımanın bedava olması öngörülüyor.