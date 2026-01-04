ABD saldırdı Venezuelalılar paniğe kapıldı! Halk marketlere akın etti

ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği saldırı sonrası başkent Caracas'ta panik hakim. Saldırının ardından temel ihtiyaçlarını temin edememe korkusu yaşayan Venezuelalılar, stok yapmak için az sayıda açık olan marketlere ve mağazalara akın etti.

Uzun kuyrukların görüldüğü caddelerde bazı dükkanlar yağmalamaların önüne geçmek için müşterileri az sayıda gruplar halinde içeri aldı.

Bazı bölgelerde insanlar gece geç saatlere kadar kuyrukta beklerke görüldü. Yerel yetkililer, bölge halkını paniğe kapılmamaları ve gereksiz stok yapmamaları konusunda uyardı.