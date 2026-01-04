Trump'tan Venezuela devrik lideri Maduro'ya Türkiye teklifi

ABD, Venezuela'da gerçekleştirdiği askeri operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini yakalayarak ABD topraklarına götürmüştü. ABD'nin gündemdeki askeri operasyonu ile ilgili New York Times tarafından ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Independent Türkçe'nin New York Times'tan aktardığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, operasyon başlamadan önce aralık ayının sonunda Maduro'ya "Türkiye'ye git" teklifinde bulundu. Ancak Maduro'nun bu teklifi kabul etmemesi sonrası Trump'ın operasyona yeşil ışık yaktığı belirtildi.

Geçiş görüşmelerine katılan ABD'li ve Venezuelalı kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Güney Amerika ülkesinin 63 yaşındaki devrik lideri, yurt dışında rahatça yaşama teklifini elinin tersiyle geri çevirdi.

Maduro'nun son teklifi de reddetmesi sonucu ABD Başkanı Donald Trump operasyona izin verdi.

"TÜRKİYE ONUN İÇİN MÜKEMMEL BİR YER"

Geçtiğimiz aylarda Washington Post'a konuşan kaynaklar da Maduro'nun Türkiye'ye gidebileceğini ifade etmişti.

Washington ile Caracas arasında yapılacak muhtemel bir "sürgün anlaşmasının", başına 50 milyon dolar ödül konan Maduro'nun ABD'ye iade edilmeyeceğine dair "güvenceler" içerebileceği ileri sürülmüştü.

Beyaz Saray'a yaknı bir kaynak Maduro için, "Türkiye onun için mükemmel bir yer. Erdoğan’a güveniyor, Erdoğan’ın da Trump’la iyi ilişkileri var.” ifadelerine yer verdi.