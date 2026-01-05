Menü Kapat
Fuat İğci
Editor
 | Fuat İğci

Evde bakım maaşı zam hesaplaması 2026: Yeni evde bakım aylığı ne kadar oldu, kaç lira zamlandı?

Evde bakım maaşı zam hesaplaması 2026: Yeni evde bakım aylığı ne kadar oldu, kaç lira zamlandı?

Evde bakım maaşı zam hesaplaması 2026: Yeni evde bakım aylığı ne kadar oldu, kaç lira zamlandı?
Evde bakım maaşı artışı için geri sayım başladı. Evde bakım aylıkları her yıl Ocak ve Temmuz ayında yeniden belirleniyor. Kamu kurumlarında görev yapan memurlar, 5 aylık veriye göre şimdiden yüzde 17,55 oranındaki zammı garantiledi. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre Aralık ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,08 olarak tahmin ediliyor. Son olarak geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan zamla beraber evde bakım maaşı 11 bin 701 lira olarak ödeniyor. 5 Ocak Pazartesi günü TÜİK, Aralık ayı enflasyonunu açıklıyor. Evde bakım maaşının yanı sıra birçok sosyal ödeme de memur maaşıyla zamlanacak. Peki 2026 Ocak evde bakım aylığı kaç TL oldu? İşte, Evde bakım maaşı son dakika gelişmeleri…

EVDE BAKIM MAAŞLARI 2026 OCAK NE KADAR OLACAK?

Evde bakım aylığı geride bıraktığımız Temmuz- Aralık ayında 11 bin 701 lira olarak ödendi. TÜİK tarafından açıklanan Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ve Aralık ayında duyurulan enflasyona göre memurlar yüzde 18.6 zam aldı.

Geçtiğimiz yıl Temmuz- Aralık ayında evde bakım maaşı 11 bin 701 lira olarak ödeniyordu. Evde bakım maaşları yüzde 18.6 oranında zamlanması durumunda 2 bin 176 lira zamlanacak ve 13 bin 877 TL olacak.

Evde bakım maaşı zam hesaplaması 2026: Yeni evde bakım aylığı ne kadar oldu, kaç lira zamlandı?

HANGİ SOSYAL YARDIMLAR ZAMLANACAK?

Asgari ücrete gelen %27’lik zammın ardından işsizlik maaşı, stajyer ücreti, kıdem tazminatı tabanı, askerlik ve doğum borçlanması arttı. Memur maaşlarında yapılacak zamla birlikte bedelli askerlik, evde bakım maaşı, engelli aylığı, yaşlılık maaşı zamlanacak. Emekli zammına göre ise dul ve yetim maaşları zamlanacak.

EVDE BAKIM MAAŞI KİMLER ALABİLİR?

Evde bakım maaşı sağlık kurulu raporunda ağır engelli olduğunu belgelendirenlere ödenmektedir. Engelli kişinin başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek düzeyde olması, beslenme, tuvalet, giyinme ve merdiven inip çıkabilme durumlarını karşılayamayanlara ödenmektedir. Aile bireyleri her türlü gelirleri toplamı evde yaşayan birey sayısına bölündüğünde birey başına düşen gelirin bir aylık net asgari ücretin 3/2’sinden az olanlar ödemeden yararlanabilir. Asgari ücrete gelen zam oranıyla birlikte 28 bin 75 lira olarak belirlendi.

Evde bakım maaşı zam hesaplaması 2026: Yeni evde bakım aylığı ne kadar oldu, kaç lira zamlandı?
#Ekonomi
