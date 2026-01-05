Menü Kapat
Ekonomi
Zamlı hemşire maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? 2026 Ocak yeni hemşire maaşları hesaplandı

Zamlı hemşire maaşları için gözler TÜİK’e çevrilmişti. Aralık ayı belli olurken memur ve emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Memurlara enflasyon farkı ve toplu sözleşmeye göre yüzde 18.6 zam yapılacak. Memur maaşlarına toplu sözleşme ve enflasyona oranla doğrudan zam yapılıyor. Hemşirelere, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yansıtılacak.Son olarak Temmuz ayında yapılan artışla beraber 5/1 seviyesindeki hemşire 61 bin 759 lira maaş ödemesi yapılıyordu. Zamlı hemşire maaşı hesaplamaları yapıldı. Peki hemşire maaşları 2026 Ocak’ta ne kadar oldu? İşte, hemşire maaşı hesaplaması…

Zamlı hemşire maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? 2026 Ocak yeni hemşire maaşları hesaplandı
Hemşire maaşları her yıl Ocak ve Temmuz ayında yeniden belirleniyor. 2025 yılında Temmuz’da yüzde 2,06, Ağustos’ta yüzde 2,04, Eylül’de yüzde 3,23, Ekim ayında ise enflasyon yüzde 2,55 olarak gerçekleşti. TÜİK tarafından Kasım’da ise enflasyon 0,87 olarak açıklandı. Emeklilerin zam oranı şimdiden 11,21 olurken memur maaşları ise hem enflasyon farkı hem de toplu sözleşme zammına göre belirleniyor. Toplu sözleşmeye göre hemşire maaşlarına yüzde 11 zam yansıtılacak. Enflasyon farkı ve toplu sözleşmeye göre memur maaşlarına yüzde 18,6 zam yapılacak. Kamu kurumlarında hemşire olarak görev yapanlar için zam hesaplaması yapıldı. Peki Hemşire maaşı yüzde kaç zamlandı? İşte, hemşire maaş zammı hesaplaması...

ZAMLI HEMŞİRE MAAŞLARI 2026 OCAK NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılının son enflasyon verisini bugün saat 10.00’da açıklandı. Memur ve memur emeklisi için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6,85 olarak gerçekleşti. Bu farka yüzde 11 toplu sözleşme zammı eklendiğinde memur ve emeklisinin 2026 yılı ilk 6 aylık dönem için maaş zammı yüzde 18,6 oldu.

5/1 seviyesinde hemşire olarak görev yapan kamu çalışanlarına 61 bin 759 lira ödeniyor. Maaşlara yüzde 18,6 zam yapılması durumunda 11 bin 487 lira artacak ve 73 bin 246 lira olacak.

Zamlı hemşire maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? 2026 Ocak yeni hemşire maaşları hesaplandı

SOSYAL ÖDEMELER ZAMLANIYOR

Memur maaşlarına göre yeni yılda artış yapılacak sosyal ödemeler belli oldu. 2026 yılında memur maaşı katsayı oranına göre hesaplanan engelli aylığı, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı, SED ödemeleri değişecek. Bedelli askerlik ücreti de benzer şekilde memur maaşına göre artış yaşayacak. Asgari ücretin 27 bin lira olması sonrasında işsizlik maaşı, stajyer ücreti, askerlik-doğum borçlanması ve kıdem tazminatı tabanı değişti.

BEKLENTİYE GÖRE ZAMLI MEMUR MAAŞI HESAPLAMALARI (YENİ HESAPLAMA YAPILIYOR)

Şube Müdürü
Temmuz–Aralık: 76.659 TL
Yeni Ocak–Haziran: 90.841 TL
Artış: 14.182 TL

Memur
Temmuz–Aralık: 52.617 TL
Yeni Ocak–Haziran: 62.351 TL
Artış: 9.734 TL

Uzman Öğretmen
Temmuz–Aralık: 67.766 TL
Yeni Ocak–Haziran: 80.304 TL
Artış: 12.538 TL

Öğretmen
Temmuz–Aralık: 61.146 TL
Yeni Ocak–Haziran: 72.456 TL
Artış: 11.310 TL

Başkomiser
Temmuz–Aralık: 74.490 TL
Yeni Ocak–Haziran: 88.271 TL
Artış: 13.781 TL

Zamlı hemşire maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? 2026 Ocak yeni hemşire maaşları hesaplandı

Polis Memuru
Temmuz–Aralık: 68.084 TL
Yeni Ocak–Haziran: 80.679 TL
Artış: 12.595 TL

Uzman Doktor
Temmuz–Aralık: 126.119 TL
Yeni Ocak–Haziran: 149.449 TL
Artış: 23.330 TL

Hemşire
Temmuz–Aralık: 61.759 TL
Yeni Ocak–Haziran: 73.185 TL
Artış: 11.426 TL

Mühendis
Temmuz–Aralık: 78.200 TL
Yeni Ocak–Haziran: 92.667 TL
Artış: 14.467 TL

Teknisyen
Temmuz–Aralık: 54.547 TL
Yeni Ocak–Haziran: 64.638 TL
Artış: 10.091 TL

Zamlı hemşire maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? 2026 Ocak yeni hemşire maaşları hesaplandı

Profesör
Temmuz–Aralık: 111.348 TL
Yeni Ocak–Haziran: 131.947 TL
Artış: 20.599 TL

Araştırma Görevlisi
Temmuz–Aralık: 73.792 TL
Yeni Ocak–Haziran: 87.444 TL
Artış: 13.652 TL

Vaiz
Temmuz–Aralık: 63.916 TL
Yeni Ocak–Haziran: 75.740 TL
Artış: 11.824 TL

Avukat
Temmuz–Aralık: 73.515 TL
Yeni Ocak–Haziran: 87.112 TL
Artış: 13.597 TL

Zamlı hemşire maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? 2026 Ocak yeni hemşire maaşları hesaplandı

Bekçi
Temmuz–Aralık: 56.120 TL
Yeni Ocak–Haziran: 66.447 TL
Artış: 10.327 TL

Zabıta
Temmuz–Aralık: 50.502 TL
Yeni Ocak–Haziran: 59.849 TL
Artış: 9.347 TL

