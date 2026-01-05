Zamlı hemşire maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? 2026 Ocak yeni hemşire maaşları hesaplandı

Hemşire maaşları her yıl Ocak ve Temmuz ayında yeniden belirleniyor. 2025 yılında Temmuz’da yüzde 2,06, Ağustos’ta yüzde 2,04, Eylül’de yüzde 3,23, Ekim ayında ise enflasyon yüzde 2,55 olarak gerçekleşti. TÜİK tarafından Kasım’da ise enflasyon 0,87 olarak açıklandı. Emeklilerin zam oranı şimdiden 11,21 olurken memur maaşları ise hem enflasyon farkı hem de toplu sözleşme zammına göre belirleniyor. Toplu sözleşmeye göre hemşire maaşlarına yüzde 11 zam yansıtılacak. Enflasyon farkı ve toplu sözleşmeye göre memur maaşlarına yüzde 18,6 zam yapılacak. Kamu kurumlarında hemşire olarak görev yapanlar için zam hesaplaması yapıldı. Peki Hemşire maaşı yüzde kaç zamlandı? İşte, hemşire maaş zammı hesaplaması...

ZAMLI HEMŞİRE MAAŞLARI 2026 OCAK NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılının son enflasyon verisini bugün saat 10.00’da açıklandı. Memur ve memur emeklisi için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6,85 olarak gerçekleşti. Bu farka yüzde 11 toplu sözleşme zammı eklendiğinde memur ve emeklisinin 2026 yılı ilk 6 aylık dönem için maaş zammı yüzde 18,6 oldu.

5/1 seviyesinde hemşire olarak görev yapan kamu çalışanlarına 61 bin 759 lira ödeniyor. Maaşlara yüzde 18,6 zam yapılması durumunda 11 bin 487 lira artacak ve 73 bin 246 lira olacak.

SOSYAL ÖDEMELER ZAMLANIYOR

Memur maaşlarına göre yeni yılda artış yapılacak sosyal ödemeler belli oldu. 2026 yılında memur maaşı katsayı oranına göre hesaplanan engelli aylığı, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı, SED ödemeleri değişecek. Bedelli askerlik ücreti de benzer şekilde memur maaşına göre artış yaşayacak. Asgari ücretin 27 bin lira olması sonrasında işsizlik maaşı, stajyer ücreti, askerlik-doğum borçlanması ve kıdem tazminatı tabanı değişti.

BEKLENTİYE GÖRE ZAMLI MEMUR MAAŞI HESAPLAMALARI (YENİ HESAPLAMA YAPILIYOR)

Şube Müdürü

Temmuz–Aralık: 76.659 TL

Yeni Ocak–Haziran: 90.841 TL

Artış: 14.182 TL

Memur

Temmuz–Aralık: 52.617 TL

Yeni Ocak–Haziran: 62.351 TL

Artış: 9.734 TL

Uzman Öğretmen

Temmuz–Aralık: 67.766 TL

Yeni Ocak–Haziran: 80.304 TL

Artış: 12.538 TL

Öğretmen

Temmuz–Aralık: 61.146 TL

Yeni Ocak–Haziran: 72.456 TL

Artış: 11.310 TL

Başkomiser

Temmuz–Aralık: 74.490 TL

Yeni Ocak–Haziran: 88.271 TL

Artış: 13.781 TL

Polis Memuru

Temmuz–Aralık: 68.084 TL

Yeni Ocak–Haziran: 80.679 TL

Artış: 12.595 TL

Uzman Doktor

Temmuz–Aralık: 126.119 TL

Yeni Ocak–Haziran: 149.449 TL

Artış: 23.330 TL

Hemşire

Temmuz–Aralık: 61.759 TL

Yeni Ocak–Haziran: 73.185 TL

Artış: 11.426 TL

Mühendis

Temmuz–Aralık: 78.200 TL

Yeni Ocak–Haziran: 92.667 TL

Artış: 14.467 TL

Teknisyen

Temmuz–Aralık: 54.547 TL

Yeni Ocak–Haziran: 64.638 TL

Artış: 10.091 TL

Profesör

Temmuz–Aralık: 111.348 TL

Yeni Ocak–Haziran: 131.947 TL

Artış: 20.599 TL

Araştırma Görevlisi

Temmuz–Aralık: 73.792 TL

Yeni Ocak–Haziran: 87.444 TL

Artış: 13.652 TL

Vaiz

Temmuz–Aralık: 63.916 TL

Yeni Ocak–Haziran: 75.740 TL

Artış: 11.824 TL

Avukat

Temmuz–Aralık: 73.515 TL

Yeni Ocak–Haziran: 87.112 TL

Artış: 13.597 TL

Bekçi

Temmuz–Aralık: 56.120 TL

Yeni Ocak–Haziran: 66.447 TL

Artış: 10.327 TL

Zabıta

Temmuz–Aralık: 50.502 TL

Yeni Ocak–Haziran: 59.849 TL

Artış: 9.347 TL