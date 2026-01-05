Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
14°
Ekonomi
Editor
 Fuat İğci

Dul ve yetim maaş zammı 2026 hesaplaması: %25, 50 ve 75 dul ve yetim maaşları ne kadar oldu? İşte, ölüm aylığı tablosu

Dul ve yetim maaşları doğrudan emekli maaş zammına göre belli oluyor. Aralık ayı enflasyonu belli olurken SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zam oranı belli oldu. Emekli maaşlarına yüzde 12,19 zam yapıldı. Dul ve yetim maaşı ödemeleri, hisse oranına göre %25, 50 ve 75 olarak ödeniyor. Vefat eden sigortalının çocuğu olmaması durumunda maaşının yüzde 75’i eşine ödenebiliyor. Yetim çocuklar ise sigortalı olarak çalışmış veya emekli olmuş babalarının maaşından ölüm aylığı alabiliyor. Ölüm aylığı olarak da bilinen yetim maaşı bekar çocuklara ödeniyor. Peki Ocak 2026 Dul ve yetim maaşları ne kadar oldu? İşte, dul ve yetim maaşı hesaplaması…

Dul ve yetim maaş zammı 2026 hesaplaması: %25, 50 ve 75 dul ve yetim maaşları ne kadar oldu? İşte, ölüm aylığı tablosu
Haber Merkezi
05.01.2026
saat ikonu 09:55
05.01.2026
saat ikonu 10:37

Memur ve emeklilere yapılacak zamla birlikte birçok sosyal ödemede de artış görülecek. Evde bakım maaşı, engelli aylığı, 65 yaş maaşı, bedelli askerlik, SED yardımının yanı sıra dul ve yetim aylığı da zamlanacak. Dul ve yetim maaşları, Ocak ayından itibaren zamlı olarak yatırılmaya başlanacak. Dul ve yetim maaşı ödemeleri, vefat eden sigortalının prim ödemelerine ve mevcut maaşına göre farklılık gösteriyor. Örneğin emekli maaşı 20 bin lira olan emeklinin çocuklarına ve eşine ödenen miktarla, aylığı 30 bin lira olarak yatırılan vefat eden sigortalının ölüm aylığı-dul maaşı farklı oluyor. 6 aylık enflasyon, 5 Ocak Pazartesi günü belli oldu.. Peki Dul ve yetim maaş zammı 2026 ne kadar oldu, yüzde kaç? İşte, dul ve yetim maaş zammı son dakika gelişmeleri…

DUL VE YETİM MAAŞLARI 2026 NE KADAR ZAMLANDI?

6 aylık enflasyona göre emeklilere 12,19 zam yapılacak. Emekli maaşı ile dul ve yetim maaşı ödemeleri aynı zam oranına göre artış gösteriyor. Emekli zammı için beklenen Aralık ayı enflasyonu bugün saat 10.00’da belli oldu. Dul ve yetim maaşları yeni yılda 12,19 olarak zamlanacak.

Dul ve yetim maaş zammı 2026 hesaplaması: %25, 50 ve 75 dul ve yetim maaşları ne kadar oldu? İşte, ölüm aylığı tablosu

HİSSEYE GÖRE DUL VE YETİM MAAŞ ZAMMI HESAPLAMASI YAPILDI

Hisse oranına göre vefat eden sigortalının eşine %50 veya %75 oranında ödeme yapılıyor. Sigortalının çocuğunun da ölüm aylığı (yetim maaşı) ise %25 hisse oranına göre ödeniyor.

Şartları sağlayanlar ölüm yardımı ve dul/yetim aylığı başvurularını Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Örneğin sadece eşe ödenen (%75) dul maaşı Temmuz ayından itibaren 11 bin lira olan kişiye yüzde 12,19 zam gelecek ve ödemesi bin 340 lira artacak ve 12 bin 340 liraya ulaşacak.

12 bin lira dul maaşı alana ise %12,19 zam gelmesi durumunda aylığı 1.462 lira yükselecek ve 13 bin 462 lira olacak.

12 bin 500 lira dul ve yetim maaşı olana ise %12,19 zam gelmesi durumunda maaşı 1.523 lira yükselecek ve 14 bin 23 lira olacak.

Emekliye gelecek zam oranının %12,19 olurken 13 bin lira dul maaşı alanların ödemesi 1.584 lira artacak ve 14 bin 584 liraya yükselecek.

Dul ve yetim maaş zammı 2026 hesaplaması: %25, 50 ve 75 dul ve yetim maaşları ne kadar oldu? İşte, ölüm aylığı tablosu

BEKLENTİYE GÖRE ZAMLI YETİM MAAŞI TABLOSU HAZIRLANDI

Ölüm aylığı olarak da bilinen yetim maaşları, vefat eden sigortalının bekar çocuklarına yüzde 25 hisse oranında ödeniyor. Vefat eden sigortalının eşine %50 dul aylığı bağlanırken %25 ise bekar çocuklarına ödeniyor.

Örneğin en düşük emekli maaşı olan 16 bin 881 liradan yatırılan ölüm aylığu %25 hisseye göre Temmuz ayında 4.220 lira olarak yatırılıyor.

Emekli maaşlarına yapılacak artışın %12,5 seviyesinde olması beklenirken ölüm aylığı da aynı oranda zamlanacak.

En düşük ölüm maaşı 4 bin 220 lira olarak yatırılırken yüzde 12,5 zam gelmesi durumunda ölüm aylığı 527 lira yükselecek.

Ortalama ölüm aylığı 5 bin olarak yatırılan bekar çocuğun maaşı ise 625 lira yükselecek ve 5 bin 625 lira olacak.

Dul ve yetim maaş zammı 2026 hesaplaması: %25, 50 ve 75 dul ve yetim maaşları ne kadar oldu? İşte, ölüm aylığı tablosu

SOSYAL ÖDEMELER ZAMLANIYOR

2026 yılında memur ve emeklilere yapılacak zamla birlikte birçok sosyal ödeme de artacak. Artış gösterecek sosyal ödemeler arasında dul ve yetim maaşı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım parası, SED yardımı ödemeleri yer alıyor.

Asgari ücret zammına gelen %27’lik artışla birlikte işsizlik maaşı, stajyer ücreti, askerlik ve doğum borçlanmasıyla birlikte asgari ücretlinin sigorta primi ödemeleri değişmişti.

#Ekonomi
