Evin üstüne çığ düştü! 5 kişilik aile ölümden döndü

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyünde kar yağışı sonrası bir evin üzerine çığ düştü. Valilik ve Kaymakamlık koordinasyonunda yürütülen operasyonla evde mahsur kalan 5 kişi sağ olarak çıkarıldı. Kar yağışının etkili olduğu Beşağaç köyünde akşam saatlerinde bir evin üzerine çığ düştü. Kurtarma çalışmaları, Şırnak Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Çiçek ile Beytüşşebap Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran'ın sevk ve idaresinde gerçekleştirildi. İl Özel İdaresi'ne ait iş makinelerinin desteğiyle yürütülen yoğun mesai sonucunda, tonlarca kar kütlesi altındaki evde kapalı kalan 5 kişiye ulaşıldı. Tahliye edilen ve sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen aile bireyleri yakınlarının evine yerleştirildi.