Eline aldığı silahla sokağa indi! Manzarayı görenler dehşete düştü

Şerefiye Mahallesi Çevre sokak üzerinde meydana gelen olaya ilişkin edinilen bilgilere göre 26 yaşındaki Emre S., yanında getirdiği silah ile önce havaya bir kaç el ateş etti. Daha sonra Rasim Bedir Paşa Bulvarı’na çıktı.

KAFASINA SIKTI

2 dakika sonra tekrar aynı sokağa giren Emre S., kafasına sıkarak ağır yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri iş yerinin yan tarafında yerde hareketsiz halde yatan Emre S.’ye ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralanan genç Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Emre S. hayatını kaybetti.

EKİPLER İNCELEME YAPTI

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgede mermi kovanlarını topladı. Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.