Metrelerce yüksekten dereye uçan otomobilden kendini atarak kurtardı

Hatay'ın Defne ilçesi Ballıöz Mahallesi'nde yaşanan olayda, seyir haldeki bir otomobil, kar yağışıyla birlikte kayganlaşan zeminde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle uçurumdan yuvarlandı.
Metrelerce uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü, son anda otomobilden atlayarak yaralı kurtuldu.
Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.