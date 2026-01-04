Alkol istedi, "yok" cevabını alınca dehşet saçtı! Korkunç anlar kamerada

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde bir işletmede meydana gelen olayda; aftan yararlanarak tahliye olduğu öğrenilen Gürkan T. (42), Gömeç’in Kızko Sahili’nde bir restorana giderek makan sahibi Ahmet E.’den alkollü içki istedi. Şahıs, bu isteğine olumsuz cevap gelince dehşet saçtı. İşletmeyi tüfekle basan saldırganın açtığı ateş sonu 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır olmak üzere üç kişi de yaralandı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.