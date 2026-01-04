Rizeli esnaf hayretler içerisinde izledi! Maduro'nun kaçırılmasına verdiği tepki viral oldu

Rizeli bir esnafın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin ABD tarafından ülkesinden kaçırılmasına verdiği tepki sosyal medyada viral oldu. Olayı televizyondan büyük bir şaşkınlık içinde takip eden esnaf "Bu nasıl oluyor abi. 3 helikopterle git oraya, Venezuela'ya devlet başkanını al. 50 tane helikopterle Ardeşen’e gelseler kaymakamın ayakkabısını alamazsın. Bu nasıl devlet ya? Bu millet uyuyor muydu? Helikopter geziyordu, ne oluyor diye bakmadılar mı?" ifadelerini kullandı.