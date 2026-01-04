Rizeli esnaf hayretler içerisinde izledi! Maduro'nun kaçırılmasına verdiği tepki viral oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Rizeli bir esnafın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin ABD tarafından ülkesinden kaçırılmasına verdiği tepki sosyal medyada viral oldu. Olayı televizyondan büyük bir şaşkınlık içinde takip eden esnaf "Bu nasıl oluyor abi. 3 helikopterle git oraya, Venezuela'ya devlet başkanını al. 50 tane helikopterle Ardeşen’e gelseler kaymakamın ayakkabısını alamazsın. Bu nasıl devlet ya? Bu millet uyuyor muydu? Helikopter geziyordu, ne oluyor diye bakmadılar mı?" ifadelerini kullandı.