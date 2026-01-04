Kardan adamın kafasını çaldılar! O anlar kamerada

Elazığ’da bir şahıs, kardan adamın kafasını çalarak kaçtı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, Yazıkonak beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz bir şahıs, kardan adamın kafasını çalarak kaçtı. Sabah gelen ve yaptıkları kardan adamın kafasını göremeyen şahıslar, güvenlik kamerasına baktı. Güvenlik kamerasına bakan şahıslar, kardan adamın kafasının çalındığını gördü.