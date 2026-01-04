Bursa'da lodosa yakalanan yaşlı kadına 6 kurye siper oldu

Bursa'da etkili olan şiddetli lodos sırasında yürümekte zorlanan yaşlı bir kadın, çevredeki vatandaşlar ve motosikletli kuryelerin yardımıyla koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde etkisini artıran lodos sırasında yürüyen yaşlı kadın, kuvvetli rüzgâr nedeniyle ayakta durmakta güçlük çekti. Durumu fark eden 3 kişi, yaşlı kadının kollarından tutarak destek oldu.



Bu sırada bölgede bulunan 5-6 motosikletli kurye ise yaşlı kadının önünde ve yanında durarak rüzgâra karşı siper oldu. Vatandaşların yardımıyla yaşlı kadın güvenli bir noktaya ulaştırıldı. O anlar çevredeki vatandaşların takdirini topladı.