Uzun zaman sonra ilk kez! Nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak görüntülendi

Bingöl’de nesli tükenme tehlikesi altında vaşak görüldü. Karlıova ilçesinde karlık arazide gezen vatandaş, vahşi vaşağı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Karlıova ilçesine bağlı Bağlı İsa Çatak köyü kırsalında gezintiye çıkan Kaddafi Ökten isimli vatandaş, karlı arazide yol alırken, nesli tükenme tehlikesi altında olan bir vaşakla karşılaştı. Karlar içinde sakin ve temkinli hareket eden vaşak, güzelliği ile dikkat çekerken, Ökten bu anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Görüntülerde tek başına dolaşan vaşağın bir süre sonra karla kaplı arazide gözden kaybolduğu görüldü.