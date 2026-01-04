RTX 5000 alarmı: Stoklar hızla eriyor

Kategoriler
Nvidia’nın oyuncu ekran kartı üretimini yeni yılda kısma kararı, Almanya’da ilk etkisini göstermeye başladı. Bazı satıcılar RTX 5000 serisinde ciddi tedarik sorunları yaşadıklarını söylüyor.
Yeni yılla birlikte ekran kartı pazarında dengeler yeniden değişiyor. Yapay zekâ tarafında beklenenden çok daha hızlı büyüyen talep, bu kez oyuncuları zor durumda bırakmış gibi görünüyor. Sektörün lideri Nvidia, siparişlere yetişebilmek için oyuncu ekran kartı üretimini yüzde 20–30 oranında azaltma kararı almıştı. Bu kararın ilk yansımaları ise Almanya’dan gelmeye başladı.
Almanya'da faaliyet gösteren bir satıcının paylaştığı bilgilere göre, tedarikçiye verilen siparişlerin büyük bölümü stok yetersizliği nedeniyle iptal edildi. Şu an yalnızca GeForce RTX 5070 modelinin sınırlı şekilde temin edilebildiği belirtiliyor. Buna karşın RTX 5070 Ti, RTX 5080 ve RTX 5090 modellerine ulaşmak neredeyse imkânsız durumda.
Satıcı, yalnız olmadıklarını da vurguluyor. Aktarılan bilgilere göre Amazon üzerindeki bazı tedarikçiler de benzer sorunlarla karşı karşıya. Yani problem, tekil bir mağazayla sınırlı değil.
Geçtiğimiz yıl Avrupa genelindeki büyük perakende zincirlerinde ciddi bir sıkıntı olmadığı yönünde haberler yapılmıştı. Ancak yeni yılın gelmesiyle birlikte, özellikle küçük ve orta ölçekli satıcılarda stokların hızla eridiği görülüyor. Açıkçası, bu tablonun önümüzdeki dönemde büyük satış kanallarına da yansıyıp yansımayacağı merak konusu.