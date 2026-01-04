RTX 5000 alarmı: Stoklar hızla eriyor

Yeni yılla birlikte ekran kartı pazarında dengeler yeniden değişiyor. Yapay zekâ tarafında beklenenden çok daha hızlı büyüyen talep, bu kez oyuncuları zor durumda bırakmış gibi görünüyor. Sektörün lideri Nvidia, siparişlere yetişebilmek için oyuncu ekran kartı üretimini yüzde 20–30 oranında azaltma kararı almıştı. Bu kararın ilk yansımaları ise Almanya’dan gelmeye başladı.