Kazandıran ilçeler belli oldu: Türkiye’nin arsa yatırım haritasında dikkat çeken detay

Yapay zeka destekli gayrimenkul değerleme aracı Endeksa, Türkiye’nin arsa yatırım haritasına dair çok ilginç detaylar paylaştı. Dönem içerisinde arsa yatırım skoru en yüksek ilçeler belli olurken, farklı illerdeki kazandıran ilçeler oldukça dikkat çekti…

Yatırım amacıyla arsa alacakların en çok dikkat ettiği konunun başında zaman içinde arsanın kazandığı değer yer alıyor. Türkiye’nin farklı illerindeki ilçeler de farklı oranlarda değer kazanıyor. Kimisi iklim şartları, kimi iş olanakları kimi de ulaşım ağlarına yakınlığı ile değerine değer katıyor. Bu kapsamda Türkiye’de arsa bazında en çok kazandıran ilçeler de belli dolu. İşte alanın yüzünü güldüren o ilçeler…

KAZANDIRAN İLÇELER BELLİ OLDU

İL SIRADA İZMİR BUCA VAR

Türkiye’de yatırımcısının yüzünü güldüren; arsa yatırım skoru en yüksek olan ilçe İzmir-Buca oldu.  Konum itibariyle şehir merkezine yakın olan ilçe aynı zamanda güçlü ulaşım ağı ve gelişmiş altyapı projeleri ile öne çıkıyor. Arsa yatırım skoru 88 olan Buca’da arsalar bir yıl içinde yüzde 27 oranında değer kazanırken, ortalama metrekare fiyatı 25 bin 91 TL oldu.

İKİNCİ SIRAYA MALTEPE YERLEŞTİ

En çok kazandıran ilçeler listesinde ikinci sıraya İstanbul Maltepe yer alıyor. Arsa yatırım skoru 85 olan Maltepe’de arsa fiyatları bir yıl içinde yüzde 38 oranında artış gösterdi. Ortalama arsa fiyatları 59 bin 569 TL’den başladığı ilçe, merkezi konumu, metro, E-5 ve D100 gibi ana akslara yakınlığı ve Marmara Denizi’ne olan kıyısıyla popüler olmaya devam ediyor.

ÜÇÜNCÜ SIRADA 4 İLÇE VAR

En çok kazandıran ilçeler listesinin üçüncü sırasında dört ilçe birden yer alıyor. Ankara Çankaya, İstanbul Sancaktepe, Kocaeli Darıca ve Diyarbakır Yenişehir ilçeleri 83 arsa yatırım skoru ile listede üçüncü sırayı paylaşıyor.  

Başkent olması nedeniyle idari merkez niteliği taşıyan Çankaya’da yüksek gelirli ve istikrarlı nüfus yapısı arsaların değerinin de artmasına yol açıyor. Ayrıca sınırlı arsa arzı ve güçlü ticari kullanım potansiyeli yüksek olan Çankaya’da arsaların ortalama metrekare fiyatı 26 bin 108 TL, son bir yıllık değer artışı ise yüzde 42 oldu.

Kuzey Marmara Otoyolu ve metro yatırımlarıyla hızla gelişen İstanbul Sancaktepe’de yeni konut alanları, birçok merkezi ilçeye göre daha uygun olan arsa fiyatları ve artan talepler ilçeyi daha popüler hale getirdi. Sancaktepe’de arsa fiyatları yüzde 29 artarken, ortalama metrekare fiyatı 31 bin 156 TL olarak ölçüldü.

İstanbul’un dışında olmasına rağmen, Kadıköy’den Beylikdüzü’ne kadar pek çok ilçeye tek vesaitle ulaşım sağlanabilmesi, Kocaeli Darıca’yı günden güne daha ilgi çeker hale getirdi. Marmaray-Gebze hattı ve limanlara erişim imkanı sayesinde sanayi ve lojistik odaklı arsa yatırımlarında da günden güne daha fazla talep gören ilçede arsa fiyatları yıllık yüzde 34 artış gösterirken, ortalama fiyat 27 bin 638 TL oldu.

Listeye Güney Doğu Anadolu bölgesinden giriş yapan tek il olan Diyarbakır Yenişehir, özellikle kamu yatırımları ve ticari merkezlerin yoğunlaşmasıyla dikkat çekiyor. Yenişehir’de arsa fiyatları bir yılda yüzde 89 oranında artarken, metrekare fiyatı 12 bin 87 TL olarak belirlendi.

