Kazandıran ilçeler belli oldu: Türkiye’nin arsa yatırım haritasında dikkat çeken detay

Yatırım amacıyla arsa alacakların en çok dikkat ettiği konunun başında zaman içinde arsanın kazandığı değer yer alıyor. Türkiye’nin farklı illerindeki ilçeler de farklı oranlarda değer kazanıyor. Kimisi iklim şartları, kimi iş olanakları kimi de ulaşım ağlarına yakınlığı ile değerine değer katıyor. Bu kapsamda Türkiye’de arsa bazında en çok kazandıran ilçeler de belli dolu. İşte alanın yüzünü güldüren o ilçeler…