Venezuela etkisi kripto piyasalarını salladı: Bitcoin'den kritik hareket

Ocak 04, 2026 16:19
1
Venezuela etkisi kripto piyasalarını salladı: Bitcoin'den kritik hareket

Venezuela kaynaklı jeopolitik gelişmelerin ardından küresel piyasalarda risk iştahı artarken, kripto paralara da güçlü alımlar geldi. Bitcoin 91 bin doların üzerine çıktı, altcoinlerde yükseliş hızlandı.

2
Venezuela etkisi kripto piyasalarını salladı: Bitcoin'den kritik hareket

Küresel piyasalarda son günlerde Venezuela merkezli siyasi ve jeopolitik gelişmeler yakından izleniyor. Bu başlıkta tansiyonun görece düşmesi, yatırımcı cephesinde risk algısını yumuşattı. Haliyle bu hava, kripto para piyasasına da hızlı şekilde yansıdı.

3
Venezuela etkisi kripto piyasalarını salladı: Bitcoin'den kritik hareket

Artan risk iştahıyla birlikte yatırımcıların yeniden dijital varlıklara yöneldiği görülüyor. Özellikle Bitcoin'deki yukarı yönlü hareket dikkat çekici. Piyasanın en yüksek işlem hacmine sahip kripto varlığı olan Bitcoin, 91 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak güçlü seyrini sürdürdü. Hafta sonu Asya piyasalarında toparlanma sinyalleri veren Bitcoin, son bir haftada yaklaşık yüzde 4 değer kazandı.

4
Venezuela etkisi kripto piyasalarını salladı: Bitcoin'den kritik hareket

ALTCOİNLERDE YÜKSELİŞ ÖNE ÇIKTI

Olumlu hava yalnızca Bitcoin’le sınırlı kalmadı. Altcoin piyasasında da alımlar hız kazandı. Ethereum gün içinde yaklaşık yüzde 1 primle 3 bin 150 dolar seviyesine yaklaşırken, haftalık yükselişi yüzde 7’ye ulaştı. Solana’da günlük artış yüzde 1,6 olurken, haftalık kazanç yüzde 8’in üzerine çıktı. XRP ise 2 dolar eşiğini aşarak günlük bazda yüzde 0,6, haftalık bazda yaklaşık yüzde 10 değer kazandı. Cardano tarafında hareket daha sınırlı kalsa da haftalık getiri yüzde 8 olarak hesaplandı.

5
Venezuela etkisi kripto piyasalarını salladı: Bitcoin'den kritik hareket

PİYASA DEĞERİ 3,14 TRİLYON DOLARA ULAŞTI

Yılın başından bu yana kripto para piyasasının toplam değeri yaklaşık 80 milyar dolar artarak 3,14 trilyon dolara yükseldi.

