Venezuela etkisi kripto piyasalarını salladı: Bitcoin’den kritik hareket

ALTCOİNLERDE YÜKSELİŞ ÖNE ÇIKTI

Olumlu hava yalnızca Bitcoin’le sınırlı kalmadı. Altcoin piyasasında da alımlar hız kazandı. Ethereum gün içinde yaklaşık yüzde 1 primle 3 bin 150 dolar seviyesine yaklaşırken, haftalık yükselişi yüzde 7’ye ulaştı. Solana’da günlük artış yüzde 1,6 olurken, haftalık kazanç yüzde 8’in üzerine çıktı. XRP ise 2 dolar eşiğini aşarak günlük bazda yüzde 0,6, haftalık bazda yaklaşık yüzde 10 değer kazandı. Cardano tarafında hareket daha sınırlı kalsa da haftalık getiri yüzde 8 olarak hesaplandı.