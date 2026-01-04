Venezuela etkisi kripto piyasalarını salladı: Bitcoin’den kritik hareket

Kategoriler
Venezuela kaynaklı jeopolitik gelişmelerin ardından küresel piyasalarda risk iştahı artarken, kripto paralara da güçlü alımlar geldi. Bitcoin 91 bin doların üzerine çıktı, altcoinlerde yükseliş hızlandı.
Küresel piyasalarda son günlerde Venezuela merkezli siyasi ve jeopolitik gelişmeler yakından izleniyor. Bu başlıkta tansiyonun görece düşmesi, yatırımcı cephesinde risk algısını yumuşattı. Haliyle bu hava, kripto para piyasasına da hızlı şekilde yansıdı.
Artan risk iştahıyla birlikte yatırımcıların yeniden dijital varlıklara yöneldiği görülüyor. Özellikle Bitcoin'deki yukarı yönlü hareket dikkat çekici. Piyasanın en yüksek işlem hacmine sahip kripto varlığı olan Bitcoin, 91 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak güçlü seyrini sürdürdü. Hafta sonu Asya piyasalarında toparlanma sinyalleri veren Bitcoin, son bir haftada yaklaşık yüzde 4 değer kazandı.
Olumlu hava yalnızca Bitcoin’le sınırlı kalmadı. Altcoin piyasasında da alımlar hız kazandı. Ethereum gün içinde yaklaşık yüzde 1 primle 3 bin 150 dolar seviyesine yaklaşırken, haftalık yükselişi yüzde 7’ye ulaştı. Solana’da günlük artış yüzde 1,6 olurken, haftalık kazanç yüzde 8’in üzerine çıktı. XRP ise 2 dolar eşiğini aşarak günlük bazda yüzde 0,6, haftalık bazda yaklaşık yüzde 10 değer kazandı. Cardano tarafında hareket daha sınırlı kalsa da haftalık getiri yüzde 8 olarak hesaplandı.
Yılın başından bu yana kripto para piyasasının toplam değeri yaklaşık 80 milyar dolar artarak 3,14 trilyon dolara yükseldi.