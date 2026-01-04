Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Eviniz için boya rengi seçimi sandığınızdan çok daha kritik! İşte uykudan başarıya her şeyi değiştiren renk

Edge Hill Üniversitesi'nden Profesör Geoff Beattie, duvar rengi seçiminin estetikten öte psikolojik bir karar olduğunu vurguladı. Beattie hangi odada hangi tonların kullanılması gerektiğini açıkladı.

Eviniz için boya rengi seçimi sandığınızdan çok daha kritik! İşte uykudan başarıya her şeyi değiştiren renk
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
04.01.2026
saat ikonu 15:55
|
GÜNCELLEME:
04.01.2026
saat ikonu 15:55

Ev dekorasyonunda duvarların rengi, genellikle iç mimarların üzerinde saatlerce kafa yorduğu estetik bir detay olarak görülür. Ancak Edge Hill Üniversitesi'nden Psikoloji Profesörü Geoff Beattie, renk seçimlerinin karakterimiz hakkında sandığımızdan çok daha derin ipuçları verdiğini söyledi. Uzman isme göre evlerde kullanılan renk şeması, sadece göze hoş görünmekle ilgili değil tamamen psikolojik bir süreç.

RENKLER RUH HALİMİZİ VE UYKUMUZU YÖNETİYOR

The Conversation'a açıklamalarda bulunan Profesör Beattie, renklerin yalnızca bir zevk meselesi olmadığını vurguladı. Artan nörobilimsel ve psikolojik araştırmaların, etrafımızı saran tonların duygusal durumları, bilişsel performansı, sosyal etkileşimleri ve hatta uyku düzenini doğrudan etkilediğini gösterdiğinin altını çizdi.

Beattie, başka bir deyişle duvarlardaki boyaların hayatımızı ve uzun vadeli psikolojik sağlığımızı biz farkında olmadan şekillendirdiğinin altını çizdi.

Eviniz için boya rengi seçimi sandığınızdan çok daha kritik! İşte uykudan başarıya her şeyi değiştiren renk

NÖTR RENKLER STRESİ AZALTMAYA ETKİLİ

Kararsız kalanların sığınağı olan beyaz, gri ve bej gibi nötr renkler, düşük görsel uyarım sağlayarak duyusal aşırı yüklenmeyi ve stresi azaltmaya yardımcı oluyor. Profesör Beattie, bu tonların mekanın algılanan ferahlığını artırdığını belirtiyor. Fakat kötü aydınlatılmış alanlarda kullanılan soğuk griler veya keskin beyazların kişide hüzne yol açabildiği vurgulanıyor.

OFİS İÇİN EN İYİ TERCİH: YEŞİL VE MAVİ

Doğayla olan bağlantısı nedeniyle yeşil renk, yenilenme ve zihinsel yorgunluğun azalmasıyla ilişkilendiriliyor. Gökyüzü ve suyu çağrıştıran maviler ise sakinleştirici bir etkiye sahip.

Profesör Beattie, uzun vadeli konfor için çok parlak renkler yerine düşük ila orta doygunluktaki tonların tercih edilmesini öneriyor. Problem çözme becerilerini geliştirmek isteyenler için soluk yeşil boyalar ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Eviniz için boya rengi seçimi sandığınızdan çok daha kritik! İşte uykudan başarıya her şeyi değiştiren renk

KIRMIZI RENK SEVERLERE KÖTÜ HABER

Sarı renk, güneş ışığıyla olan ilişkisi nedeniyle neşeli hissettirse de yüksek doygunluktaki sarı tonları huzursuzluğu artırabiliyor. Kırmızı söz konusu olduğunda ise durum biraz daha hassas.

Beattie, kırmızı ağırlıklı bir çalışma odasının başlangıçta "dinamik" hissettirebileceğini, ancak sakin odaklanma ve net düşünme gerektiren işlerde ters tepebileceği konusunda uyarıyor.

