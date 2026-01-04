Yunanistan semalarında sadece kuşlar uçuyor! Teknik arıza nedeniyle uçuşlar askıya alındı

Yunanistan’da hava ulaşımında aksaklıklar yaşanıyor. Ülke genelinde Sivil Havacılık Otoritesi’ne bağlı olarak hizmet veren Atina ve Makedonya Hava Kontrol Merkezleri’nin merkezi radyo frekans sistemleriyle bağlantılı teknik bir arıza meydana geldi.

Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi'nde Hava Trafik Kontrolörü Panagiotis Psaros tarafından yapılan açıklamada, "Arızaya bağlı olarak alınan ilk önlem, Yunan havalimanlarından tüm kalkışların durdurulmasıdır. Aynı zamanda, halihazırda havada bulunan uçakların güvenli bir şekilde iniş yapabilmeleri için çalışmalar devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

ARIZANIN NE ZAMAN GİDERİLECEĞİ BİLİNMİYOR

Teknik arızanın, Yunanistan’a gelen ve giden tüm uçuşları etkilediği, ancak halihazırda havada olan uçakların ise normal şekilde operasyonlarını sürdürdüğü öğrenildi.

Yunan yetkililer, arızanın ne zaman giderileceği ve operasyonların ne zaman tekrar başlayacağına dair açıklama yapmadı.