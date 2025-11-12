Hava trafiğini birbirine kattı! Havalimanında ayı krizi

Kategoriler
Japonya'nın Hanamaki şehrinde yer alan Iwate Hanamaki Havalimanı'nın pistine yerel saatle 13.00 sıralarında ayı girdi.
Güvenlik gerekçesiyle uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıklayan yetkililer, ayının pistten uzaklaştığını teyit ettikten sonra seferlerin yerel saatle 14.30 itibarıyla yeniden başladığını bildirdi.
Japonya, son dönemde giderek artan ayı saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.
Tokyo hükümeti, son dönemde artan ayı saldırılarına karşı tedbir amacıyla ülkenin kuzeyinde saldırıların yoğunlaştığı Akita eyaletine asker gönderme kararı almıştı.
Japonya hükümeti, 31 Ekim'de ayı saldırılarıyla mücadele için yeni lisanslı avcıların istihdam edilmesinin planlandığını açıklamıştı.