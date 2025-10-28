Menü Kapat
14°
Dünya
Editor
 Berkay Alptekin

Japonya'nın başı ayılarla belada! Vali orduyu göreve çağırdı

Japonya'da ayı saldırıları nedeniyle yılın başından bu yana en az 10 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı ülke tarihinde kaydedilen en yüksek sayı olarak tarihe geçerken, saldırılar nedeniyle Akita Valisi Kenta Suzuki orduyu göreve çağırdı.

'da 2025 yılının Ekim ayı geride kalırken yılın başından bu yana ayı saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'u aştı. Bu istatistik ülke tarihinde kayda geçen en yüksek sayı oldu.

Yaşanan saldırılar sonrası Akita Valisi Kenta Suzuki, “felaket düzeyine ulaşan” durumu kontrol altına almak için orduyu göreve çağırdı.

"DURUM GERÇEKTEN VAHİM"

Vali Suzuki, Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi’ye yaptığı çağrıda, “Vatandaşlarımızın hayatı Öz Savunma Kuvvetleri’nin yardımı olmadan korunamaz” ifadelerine yer verdi.

Vali, saldırıların genellikle boyun ve yüz bölgesine yöneldiğini ifade ederek, “Durum gerçekten vahim” sözlerini kullandı.

ARTIK ŞEHİR MERKEZLERİNDELER

Vali Suzuki, ayıların artık yalnızca dağlık alanlarda değil, şehir merkezlerinde de görülmeye başladığını ifade ederek, “Tüm bölge halkının günlük yaşamının bu ölçüde sekteye uğraması anormal bir durumdur” dedi.

NÜFUS AZALDIKÇA AYILAR ÇOĞALDI

Çevre Bakanlığı yetkilileri, ayıların yerleşim alanlarına yaklaşmasının başlıca nedenleri arasında iklim değişikliğini ve kırsal bölgelerde azalan insan nüfusunu gösteriyor.

Yeni Çevre Bakanı Hirotaka Ishihara, geçen hafta yaptığı açıklamada, ayı saldırılarını “büyük ve ciddi bir sorun” olarak nitelendirdi.

Ishihara, “Devlet avcılarının eğitilmesi ve ayı popülasyonunun kontrolü dahil olmak üzere çeşitli önlemleri güçlendirmeye kararlıyız” ifadelerini kullandı.

