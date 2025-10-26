Menü Kapat
Editor
 Berkay Alptekin

Gizlice uçağa soktu! 10 santimlik minik canavar 2 saatlik rötara neden oldu

Peru'da Lima'dan Tarapoto'ya giden uçakta bir yolcunun uçağa gizlice getirdiği 10 santimetrelik hamster kalkıştan önce kafesten firar etti. Yaşanan olay sonrası kabin ekibi, 2 saat süren arama çalışmaları sonunda hamsterı buldu. Uçak 2 saatlik rötarın ardından kalkış yapabildi.

26.10.2025
26.10.2025
Güney Amerika ülkesi 'da 'dan Tarapoto'ya giden bir uçağı, sıra dışı bir sebepten iki saatlik gecikmeye takıldı. Bir yolcu, evcil hayvanını gizlice uçağa aldı, ancak 10 santimetrelik hamster kalkıştan hemen önce kafesten firar etti.

Kabin ekibi, küçük 'kaçak yolcuyu' bulmak için koltuk aralarını, oturak altlarını ve koridorları telefon ışıklarıyla taradı. Yolculara yapılan anonslarda, 'Arama çalışmaları sürüyor, lütfen sabırlı olun' denildi.

Gizlice uçağa soktu! 10 santimlik minik canavar 2 saatlik rötara neden oldu

UZUN SÜRELİ BİR "HAMSTER AVI"

Olayı görüntüleyen yolculardan Alan Astudillo Carretero, Storyful'a yaptığı açıklamada bir ailenin hamsterı "havaalanı güvenliğini atlatıp" uçağa sokmayı başardığını söyledi. Ancak küçük kemirgen kalkıştan dakikalar önce firar edince kabin ekibi uzun süreli bir "hamster avına" çıktı.

New York Post'un haberine göre, LATAM Havayolları, yaşanan olaya ilişkin "herhangi bir açıklamamız yok" ifadeleriyle yetindi. Videoda yolcuların koltuk altlarını kontrol ederken kahkahalara boğulduğu, hamsterın nihayet bulunmasının ardından küçük bir kızın hayvanını kucağında koridora yürürken alkışlarla karşılandığı görülüyor.

