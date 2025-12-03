ABD'nin kalbi Washington'da sular kaynıyor! Görevdeki tüm Ulusal Mufahızlar silahlandırıldı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Kingsley Wilson, basın toplantısı gerçekleştirdi. Wilson toplantı kapsamında Washington'da yer alan Ulusal Mufahızların silahlandırılması konusunda bilgi verdi.

Bbaşkent Washington'da görev yapan tüm Ulusal Mufahızların silahlandırıldığını ifade eden Wilson, çok sayıda Ulusal Muhafızın da polisle beraber devriyeye çıktığını bildirdi.

Sözcü Wilson, 2 bin 200'den fazla Ulusal Muhafızın "Ortak Görev Gücü DC" adı altında başkentte görevlerini sürdürdüğünü, 500 ilave Ulusal Muhafızın da "bölgeye intikal edeceğini" ifade etti.

Wilson ayrıca şehirlerin güvenliğini sağlama konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

ÜLKENİN KALBİ WASHINGTON'DAKİ SALDIRI

Washington Polis Departmanı, 26 Kasım'da yerel saatle 14.15 sularında Beyaz Saray'a yakın bir bölgede görev yapan iki Ulusal Muhafızın vurulduğunu ve şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, ellerindeki bulgulara göre tek kişi olan saldırganın gözaltına alındığını duyurmuştu.

ABD'nin Columbia Bölgesi Savcısı Jeanine Pirro, şüphelisinin 29 yaşındaki Afganistan uyruklu Rahmanullah Lakanwal, vurulan Ulusal Muhafız üyelerinin ise Sarah Beckstrom (20) ve Andrew Wolfe (24) olduğu bilgilerini paylaşmıştı.

Pirro, zanlı Lakanwal'ın, saldırıda hedef aldığı Ulusal Muhafızlardan Sarah Beckstrom'un hayatını kaybetmesi nedeniyle birinci derece cinayetle suçlanacağını belirtmişti.

CIA BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Öte yandan, ABD basınında, Lakanwal'ın Afganistan'da ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ile 15 yaşında çalışmaya başladığı ve görev yaptığı birliğin yol açtığı kayıplar nedeniyle "rahatsız olduğu" ileri sürülmüştü.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de Dominik Cumhuriyeti gezisinde yaptığı basın açıklamasında, saldırının ardından başkentteki Ulusal Muhafızların sayısını artıracağını ve Başkan Donald Trump'ın talimatıyla 500 yeni askerin Washington'a sevk edileceğini açıklamıştı.