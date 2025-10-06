Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
18°
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Trump'tan yeni askeri adım: Birçok eyalete 400 Ulusal Muhafız görevlendirdi

ABD'de artan silahlı saldırı ve çatışmaların ardından Başkan Donald Trump, Texas eyaletinden 400 kadar Ulusal Muhafızı, Oregon, Illinois ve diğer eyaletlerde konuşlandırılmak üzere görevlendirdi.

Trump'tan yeni askeri adım: Birçok eyalete 400 Ulusal Muhafız görevlendirdi
ABD Başkanı yönetimi, Texas eyaletinden 400 kadar Ulusal Muhafızı, , ve diğer eyaletlerde konuşlandırılmak üzere görevlendirdi. Trump, Demokrat Parti seçmenlerinin eleştirilerine rağmen askeri adımlarından vazgeçmiyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in mahkemeye sunduğu belgede, Texas eyaletinden 400 kadar Ulusal Muhafızın, ülkenin Oregon ve Illinois eyaletlerinin yanı sıra "muhtemelen diğer yerlere" gönderilmek için görevlendirdiği ortaya çıktı.

Trump'tan yeni askeri adım: Birçok eyalete 400 Ulusal Muhafız görevlendirdi

Illinois Valisi JB Pritzker, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan bu adıma ilişkin yaptığı açıklamada, "Federal hükümetten hiçbir yetkili, bu konuyu görüşmek veya koordine etmek için beni aramadı." ifadesini kullandı.

ABD Bölge Yargıcı Karin Immergut ise dün, Trump yönetiminin Oregon eyaletine bağlı Portland kentine yaklaşık 200 Ulusal Muhafız konuşlandırma planına getirdiği geçici yasağın ardından bugün verdiği kararda, Ulusal Muhafız konuşlandırmasını bu kez eyalet genelinde geçici olarak engelledi.

'DEMOKRAT ÇOĞUNLUKLU KENTLER SEÇİLİYOR'

Washington yönetimi, politikalarına karşı düzenlenen protestoları kontrol altına almak için haziranda Los Angeles'a ve ağustosta suçlularla mücadele kapsamında başkent Washington'a Ulusal Muhafızları konuşlandırmıştı.

Trump'tan yeni askeri adım: Birçok eyalete 400 Ulusal Muhafız görevlendirdi

Başkan Trump'ın, Washington Polis Teşkilatı üzerinde federal kontrol sağlama ve başkentte devriye gezmesi için Ulusal Muhafızları konuşlandırma kararı, "tehlikeli şekilde güç ele geçirme" şeklinde nitelendirilerek eleştirilere neden olmuştu.

Trump, aynı çerçevede başta Chicago olmak üzere Baltimore ve Portland gibi Demokratların yönettiği diğer şehirlere de asker göndereceğini dile getirmişti.

İLGİLİ HABERLER
ABD Başkanı Trump'tan Hamas'a yeni tehdit: İktidarda kalırsa yok edilecekler
Rus lider Putin açık açık söyledi: Rusya-ABD ilişkileri buna bağlı!
ETİKETLER
#donald trump
#protesto
#oregon
#ıllinois
#demokratik parti
#Göçmenlik
#Ulusal Muhafız
#Dünya
