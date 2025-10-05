Menü Kapat
Dünya
Rus lider Putin açık açık söyledi: Rusya-ABD ilişkileri buna bağlı!

Donald Trump'ın ABD'de başkanlık koltuğuna oturmasının ardından olumlu seyreden Rusya-ABD ilişkileri pamuk ipliğine bağlı. Rus lider Vladimir Putin, Ukrayna'ya "Tomahawk" seyir füzelerinin verilmesi durumunda ilişkilerin bozulacağını söyledi.

ABD'de balkanlık koltuğuna 'ın oturmasıyla beraber ABD-Rusya ilişkileri için yeni bir sayfa açıldı. Trump, 'nı sonlandırmak için devreye girdi ve Rus lider ile bir araya geldi. Rusya ve ABD ilişkileri olumlu seyrederken Rus liderin son sözleri dikkat çekti.

Rus lider Putin açık açık söyledi: Rusya-ABD ilişkileri buna bağlı!

''OLUMLU GELİŞMELER BOZULUR''

Putin, "Rossiya-1" televizyon kanalına yaptığı açıklamalar sırasında Ukrayna'ya "Tomahawk" seyir füzeleri vermesi halinde ikili ilişkilerin bozulacağını belirtti. Rus lider, "Bu, ilişkilerimizin ve ilişkilerimizdeki olumlu gelişmelerin bozulmasına yol açacak. Ne düşünüyorsam onu ​​söylüyorum. Durumun ne yönde ilerleyeceği sadece bize ve bana bağlı değil." ifadelerini kullandı.

Rus lider Putin açık açık söyledi: Rusya-ABD ilişkileri buna bağlı!

TOMAHAWK'IN UKRAYNA'YA VERİLME İHTİMALİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, eylül sonunda Amerikan Axios sitesine verdiği demeçte, ABD Başkanı Donald Trump'tan "Tomahawk" uzun menzilli füze yardımı istediğini belirtmişti.

Rus lider Putin açık açık söyledi: Rusya-ABD ilişkileri buna bağlı!

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Fox News kanalına verdiği röportajda, Ukrayna'nın bu talebini değerlendirdiklerini söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 3 Ekim'de Soçi kentinde düzenlenen Valday Uluslararası Tartışma Kulübünün ana oturumunda yaptığı konuşmada, Ukrayna'ya Tomahawk füzelerinin verilmesi durumunda bunun savaş alanındaki dengeyi değiştirmeyeceğini ancak Tomahawk'ın Amerikan askerlerinin desteği olmadan kullanılmasının mümkün olmadığını belirtmişti.

