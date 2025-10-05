Rus lider Putin açık açık söyledi: Rusya-ABD ilişkileri buna bağlı!

ABD'de balkanlık koltuğuna Donald Trump'ın oturmasıyla beraber ABD-Rusya ilişkileri için yeni bir sayfa açıldı. Trump, Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için devreye girdi ve Rus lider Vladimir Putin ile bir araya geldi. Rusya ve ABD ilişkileri olumlu seyrederken Rus liderin son sözleri dikkat çekti.

''OLUMLU GELİŞMELER BOZULUR''

Putin, "Rossiya-1" televizyon kanalına yaptığı açıklamalar sırasında Ukrayna'ya "Tomahawk" seyir füzeleri vermesi halinde ikili ilişkilerin bozulacağını belirtti. Rus lider, "Bu, ilişkilerimizin ve ilişkilerimizdeki olumlu gelişmelerin bozulmasına yol açacak. Ne düşünüyorsam onu ​​söylüyorum. Durumun ne yönde ilerleyeceği sadece bize ve bana bağlı değil." ifadelerini kullandı.

TOMAHAWK'IN UKRAYNA'YA VERİLME İHTİMALİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, eylül sonunda Amerikan Axios sitesine verdiği demeçte, ABD Başkanı Donald Trump'tan "Tomahawk" uzun menzilli füze yardımı istediğini belirtmişti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Fox News kanalına verdiği röportajda, Ukrayna'nın bu talebini değerlendirdiklerini söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 3 Ekim'de Soçi kentinde düzenlenen Valday Uluslararası Tartışma Kulübünün ana oturumunda yaptığı konuşmada, Ukrayna'ya Tomahawk füzelerinin verilmesi durumunda bunun savaş alanındaki dengeyi değiştirmeyeceğini ancak Tomahawk'ın Amerikan askerlerinin desteği olmadan kullanılmasının mümkün olmadığını belirtmişti.