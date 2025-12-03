ABD'nin 'Kıyamet uçağı' havalandı ve radardan kayboldu! Zamanlama dikkat çekici

ABD ordusunun en gizli uçaklarından biri olan Boeing E-6B Mercury, Atlantik Okyanusu üzerinde gerçekleştirdiği uçuş sırasında bir anda sivil radar ekranlarından çıktı. ABD'nin 'Kıyamet uçağı' olarak bilinen E-6B Mercury'i takip edenler, bu durumu sosyal medyaya taşıdı. Uçağın sinyal kesmesi gizli operasyon durumunda gerçekleştiği bilinse de bu uçuşun zamanlaması da çok konuşuldu.

Kıyamet uçağı, ilk olarak sabah saatlerinde Virginia Beach'in doğusunda fark edildi. Maryland'deki Patuxent River Hava Üssü'nden kalkan Mercury; Chesapeake Körfezi üzerinde uçtu, ABD kıyı şeridi boyunca ilerledi, Virginia Burnu'na yaklaşık 100 km kala tüm açık kimlik sistemlerini kapattı. Bu andan itibaren uçağın güzergahı açıklanmadı.

NEDEN 'KIYAMET UÇAĞI' DENİYOR?

E-6B, ABD'nin sahip olduğu 16 adet "Doomsday Plane" (Kıyamet Günü Uçağı) sınıfından biri. Görevleri arasında ABD Stratejik Komutanlığı ile nükleer kuvvetler arasında bağlantı sağlamak, başkan ve askeri liderlere yedek komuta merkezi olmak, yer altı merkezleri yokedilmiş olsa bile nükleer füze ateşleme emirlerini iletmek, okyanus üzerinde çok düşük hızda seyrederek kilometrelerce uzunlukta bir anten indirip denizaltılarla güvenli iletişim kurmak yer alıyor.

ARTIK DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR!

Öte yandan E-6B uçakları bu yıl Nebraska, Oklahoma, Teksas üzerinde ve Maryland üssünden kısa görevler sırasında birden fazla kez görüntülendi. Bazı günlerde ABD üzerinde aynı anda üç E-6B tespit edildiği dahi raporlandı. Bu uçuşların amacı, son Atlantik görevinde olduğu gibi kamuoyuna açıklanmadı.