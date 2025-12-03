Menü Kapat
Dünya
Editor
 Onur Kaya

ABD'den göçmen kararı! 19 ülkenin iltica başvuruları askıya alındı

ABD, 'yüksek riskli' olarak gördüğü 19 ülkenin vatandaşları tarafından yapılan iltica başvuruları ve göçmenlik yardım taleplerini askıya aldığını duyurdu.

ABD'den göçmen kararı! 19 ülkenin iltica başvuruları askıya alındı
AA
AA
|
GİRİŞ:
03.12.2025
saat ikonu 09:08
|
03.12.2025
03.12.2025
saat ikonu 09:20

Başkanı , 19 ülkenin vatandaşlarına kapıları kapattı. Yüksek riskli görülen bu ülkelerden yapılan iltica başvuruları durduruldu.

GÖÇMENLERE İLTİCA VETOSU

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri'nin (USCIS) internet sitesinden söz konusu gelişme hakkında bilgi notu yayımlandı. Yönerge kapsamında kurum personeline, "kapsamlı bir inceleme yapılana kadar yabancının uyruğu ne olursa olsun, tüm I-589 Formlarını (İltica ve Sınır Dışı Edilmeme Başvurusu)" ve yardım taleplerini askıya almaları" talimatı verildi.

Trump'ın 5 Haziran'da imzaladığı başkanlık kararnamesi kapsamında Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ABD'ye seyahati yasaklanmıştı.

ABD'den göçmen kararı! 19 ülkenin iltica başvuruları askıya alındı

'YÜKSEK RİSKLİ' VURGUSU

Trump ayrıca, Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela vatandaşlarına da seyahat kısıtlamaları getirmişti. Bu ülkeler, bilgi notunda tanımlanan "yüksek riskli 19 ülke" sınıfında yer alıyor.

ABD'den göçmen kararı! 19 ülkenin iltica başvuruları askıya alındı

BEYAZ SARAY ÇEVRESİNDEKİ SALDIRI HAREKETE GEÇİRDİ

Washington Polis Departmanı, 26 Kasım'da yerel saatle 14.15 sularında Beyaz Saray'a yakın bir bölgede görev yapan iki Ulusal Muhafızın vurulduğunu ve şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, ellerindeki bulgulara göre tek kişi olan saldırganın gözaltına alındığını bildirmişti.

ABD'nin Columbia Bölgesi Savcısı Jeanine Pirro, şüphelisinin 29 yaşındaki Afganistan uyruklu Rahmanullah Lakanwal olduğu ve vurulan Ulusal Muhafız üyelerinin ise Sarah Beckstrom (20) ve Andrew Wolfe (24) olduğu bilgilerini paylaşmıştı.

Pirro, zanlı Lakanwal'ın, saldırıda hedef aldığı Ulusal Muhafızlardan Sarah Beckstrom'un hayatını kaybetmesi nedeniyle birinci derece cinayetle suçlanacağını belirtmişti.

ABD'den göçmen kararı! 19 ülkenin iltica başvuruları askıya alındı

SALDIRIDA CIA BAĞLANTISI

Öte yandan, ABD basınında, Lakanwal'ın Afganistan'da ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ile 15 yaşında çalışmaya başladığı ve görev yaptığı birliğin yol açtığı kayıplar nedeniyle "rahatsız olduğu" öne sürülmüştü.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de Dominik Cumhuriyeti gezisinde yaptığı basın açıklamasında, saldırının ardından başkentteki Ulusal Muhafızların sayısını artıracağını ve Başkan Donald Trump'ın talimatıyla 500 yeni askerin Washington'a sevk edileceğini açıklamıştı.

ETİKETLER
#donald trump
#abd
#göçmenler
#İltica Engeli
#Seyahat Kısıtlaması
#Ulusal Muhafız
#Beyaz Saray Saldiri
#Dünya
