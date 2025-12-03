2 Aralık Salı reyting sonuçları 2025 || Kıskanmak, Gözleri Karadeniz, Kral Kaybederse, Mehmed: Fetihler Sultanı, Rüya Gibi…Dün en çok ne izlendi?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
2 Aralık 2025 Salı reyting sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Zira dün akşam ekranlarda Kıskanmak, Gözleri Karadeniz, Kral Kaybederse, Mehmed: Fetihler Sultanı gibi sevilen dizilerin yeni bölümleri izleyiciyle buluşurken, Rüya Gibi dizisi de ilk bölümüyle ekranlarda yer aldı. Reyting yarışını kızıştıran bu gelişmenin ardından dün akşamın izlenme oranları konuşulmaya başlandı…
2 Aralık Salı akşamı Now TV’de Kıskanmak, ATV’de Gözleri Karadeniz, Star TV’de Kral Kaybederse, TRT1’de Mehmed: Fetihler Sultanı, Show TV’de ise Rüya Gibi isimli dizilerin yeni bölümleri yayınlandı. Her biri de büyük bütçelerle hazırlanan diziler en çok izlenme oranına ulaşmak ve reyting sonuçlarında üst seviyelerde yer almak için yarışırken, izleyiciler de günün ilk saatleri itibariyle dünün reyting sonuçlarını araştırmaya başladı…
Dün akşam Now TV’de Kıskanmak 12. Bölümüyle, ATV’de Gözleri Karadeniz 14. Bölümüyle, Star TV’de Kral Kaybederse 29. Bölümüyle, TRT1’de ise Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 60. Bölümüyle ekranlarda yer aldı. Ayrıca dün akşam Show TV’de Rüya Gibi isimli dizi ilk bölümüyle yayın hayatına “Merhaba” dedi. Ekranlarda dizilerin hakimiyeti varken aynı zamanda TV8’de MasterChef Türkiye’de yarışmacılar 3. Ceketi giyebilmek için mücadele ederken, Kanal D’de Güller ve Günahlar dizisinin tekrar bölümü yayınlandı.
Dün akşam en çok hangi yapımın izlendiğini gösteren 2 Aralık 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarındaki izlenme oranlarını gösteren liste resmi kurumlar tarafından paylaşıldığında haberimizde yer alacaktır.