2 Aralık Salı reyting sonuçları 2025 || Kıskanmak, Gözleri Karadeniz, Kral Kaybederse, Mehmed: Fetihler Sultanı, Rüya Gibi…Dün en çok ne izlendi?

2 Aralık Salı akşamı Now TV’de Kıskanmak, ATV’de Gözleri Karadeniz, Star TV’de Kral Kaybederse, TRT1’de Mehmed: Fetihler Sultanı, Show TV’de ise Rüya Gibi isimli dizilerin yeni bölümleri yayınlandı. Her biri de büyük bütçelerle hazırlanan diziler en çok izlenme oranına ulaşmak ve reyting sonuçlarında üst seviyelerde yer almak için yarışırken, izleyiciler de günün ilk saatleri itibariyle dünün reyting sonuçlarını araştırmaya başladı…