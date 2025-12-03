Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

2 Aralık Salı reyting sonuçları 2025 || Kıskanmak, Gözleri Karadeniz, Kral Kaybederse, Mehmed: Fetihler Sultanı, Rüya Gibi…Dün en çok ne izlendi?

Aralık 03, 2025 09:09
1
2 Aralık Salı reyting sonuçları 2025

2 Aralık 2025 Salı reyting sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Zira dün akşam ekranlarda Kıskanmak, Gözleri Karadeniz, Kral Kaybederse, Mehmed: Fetihler Sultanı gibi sevilen dizilerin yeni bölümleri izleyiciyle buluşurken, Rüya Gibi dizisi de ilk bölümüyle ekranlarda yer aldı. Reyting yarışını kızıştıran bu gelişmenin ardından dün akşamın izlenme oranları konuşulmaya başlandı…

2
2 Aralık Salı reyting sonuçları 2025

2 Aralık Salı akşamı Now TV’de Kıskanmak, ATV’de Gözleri Karadeniz, Star TV’de Kral Kaybederse, TRT1’de Mehmed: Fetihler Sultanı, Show TV’de ise Rüya Gibi isimli dizilerin yeni bölümleri yayınlandı. Her biri de büyük bütçelerle hazırlanan diziler en çok izlenme oranına ulaşmak ve reyting sonuçlarında üst seviyelerde yer almak için yarışırken, izleyiciler de günün ilk saatleri itibariyle dünün reyting sonuçlarını araştırmaya başladı…

3
2 Aralık Salı reyting sonuçları 2025

DÜN EN ÇOK NE İZLENDİ?

Dün akşam Now TV’de Kıskanmak 12. Bölümüyle, ATV’de Gözleri Karadeniz 14. Bölümüyle, Star TV’de Kral Kaybederse 29. Bölümüyle, TRT1’de ise Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 60. Bölümüyle ekranlarda yer aldı. Ayrıca dün akşam Show TV’de Rüya Gibi isimli dizi ilk bölümüyle yayın hayatına “Merhaba” dedi. Ekranlarda dizilerin hakimiyeti varken aynı zamanda TV8’de MasterChef Türkiye’de yarışmacılar 3. Ceketi giyebilmek için mücadele ederken, Kanal D’de Güller ve Günahlar dizisinin tekrar bölümü yayınlandı.

4
2 Aralık Salı reyting sonuçları 2025

2 ARALIK 2025 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam en çok hangi yapımın izlendiğini gösteren 2 Aralık 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarındaki izlenme oranlarını gösteren liste resmi kurumlar tarafından paylaşıldığında haberimizde yer alacaktır.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.