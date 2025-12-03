Fenerbahçe'den kritik En-Nesyri kararı! Derbi sonrası yönetim harekete geçti

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşma esnasında Fenerbahçe'nin oyundan çıkan oyuncusu En-Nesyri taraftar tarafından ıslıklandı.

YOLLAR AYRILIYOR

Sarı-lacivertli ekibin Faslı forveti En-Nesyri, son oynanan Galatasaray derbisi sonrası kredisini tüketti. Takvim'in haberine göre sarı lacivertli yönetimin, forvet hattında farklı arayışlara yöneleceği ve ocak transfer döneminde En-Nesyri ile yolları ayırmayı planladığı öğrenildi.

DERBİLERDE YETERLİ OLAMADI

28 yaşındaki futbolcu 7 tane derbi oynadı sarı-lacivertliler ile. Bunların 4'ü Galatasaray 3'ü Beşiktaş idi. Bu derbilerde En-Nesyri gol ve asist katkısı veremedi. Faslı yıldız 2024'ün yazında Fenerbahçe'ye 19,5 milyon euro bonservisle İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'dan transfer olmuştu. Güncel piyasa değeri 24 milyon euro olan En-Nesyri'nin kontratı 2029 yazının haziran ayında resmen sona erecek.