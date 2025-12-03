Menü Kapat
 Serhat Yıldız

Fenerbahçe'den kritik En-Nesyri kararı! Derbi sonrası yönetim harekete geçti

Fenerbahçe'ye 2024 yaz transfer döneminde katılan En-Nesyri, tartışmalı formu ve bekleneni verememesi üzerine eleştirilen odağından düşmüyor. Son olarak Galatasaray derbisindeki performansı ile saç baş yolduran En-Nesyri ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki Faslı futbolcu ile ara transfer döneminde yollarını ayıracağı öne sürüldü. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den kritik En-Nesyri kararı! Derbi sonrası yönetim harekete geçti
03.12.2025
03.12.2025
Trendyol 'in 14. haftasında ile arasında oynanan 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşma esnasında Fenerbahçe'nin oyundan çıkan oyuncusu taraftar tarafından ıslıklandı.

Fenerbahçe'den kritik En-Nesyri kararı! Derbi sonrası yönetim harekete geçti

YOLLAR AYRILIYOR

Sarı-lacivertli ekibin Faslı forveti En-Nesyri, son oynanan Galatasaray derbisi sonrası kredisini tüketti. Takvim'in haberine göre sarı lacivertli yönetimin, forvet hattında farklı arayışlara yöneleceği ve ocak döneminde En-Nesyri ile yolları ayırmayı planladığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den kritik En-Nesyri kararı! Derbi sonrası yönetim harekete geçti

DERBİLERDE YETERLİ OLAMADI

28 yaşındaki futbolcu 7 tane derbi oynadı sarı-lacivertliler ile. Bunların 4'ü Galatasaray 3'ü Beşiktaş idi. Bu derbilerde En-Nesyri gol ve asist katkısı veremedi. Faslı yıldız 2024'ün yazında Fenerbahçe'ye 19,5 milyon euro bonservisle İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'dan transfer olmuştu. Güncel piyasa değeri 24 milyon euro olan En-Nesyri'nin kontratı 2029 yazının haziran ayında resmen sona erecek.

Fenerbahçe'den kritik En-Nesyri kararı! Derbi sonrası yönetim harekete geçti
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrasında PFDK sevkleri açıklandı!
#Futbol
#galatasaray
#transfer
#süper lig
#derbi
#en-nesyri
#Fenerbahçe
#Spor
