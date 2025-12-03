Menü Kapat
SON DAKİKA!
Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Monaco Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi 6. hafta maç programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftası kapsamında Galatasaray, Monaco ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelede sarı-kırmızılılar en az 1 puan alırsa ilk 24'ü garantileyecek. Taraftarlar tarafından Monaco - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

Monaco Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi 6. hafta maç programı
Haber Merkezi
03.12.2025
09:22
03.12.2025
09:22

'nde mücadele eden tek temsilcimiz , 6. hafta karşılaşmaları kapsamında ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kritik karşılaşmaya sayılı günler kala Monaco - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta olduğu araştırılmaya başlandı.

Monaco Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi 6. hafta maç programı

MONACO - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2. Louis Stadyumu'nda oynanacak olan Monaco - Galatasaray maçı açıklanan bilgilere göre 9 Aralık 2025 Salı günü saat 23.00'te oynanacak.

Karşılaşmadan temsilcimiz 1 puanla bile ayrılsa UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalıp bir sonraki tura geçmeyi garantileyecek. 3 puan durumunda ise Galatasaray'ın ilk 8'e girebilmesi için Atletico Madrid ve Manchester City maçları kritik önem kazanacak.

Monaco ise Şampiyonla rLigi'nde oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 6 puan toplayan Monaco ligde güncel olarak 23. sırada yer alıyor.

Monaco Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi 6. hafta maç programı

MONACO - GALATASARAY TÜM MAÇLAR, İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray ile Monaco tarihleri boyunca toplam 6 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 3'ünde Monaco, 2'sinde ise Galatasaray sahadan galibiyet ile ayrıldı. İki takım arasında oynanan 1 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı.

Galatasaray, Monaco karşısında 7 kere fileleri havalandırırken kendi kalesinde 12 gol gördü.

#Spor
#Futbol
#galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Monaco
#Aktüel
