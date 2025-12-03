Monaco Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi 6. hafta maç programı

Kategoriler
İstanbul
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden tek temsilcimiz Galatasaray, 6. hafta karşılaşmaları kapsamında Monaco ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Kritik karşılaşmaya sayılı günler kala Monaco - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta olduğu araştırılmaya başlandı.
2. Louis Stadyumu'nda oynanacak olan Monaco - Galatasaray maçı açıklanan bilgilere göre 9 Aralık 2025 Salı günü saat 23.00'te oynanacak.
Karşılaşmadan temsilcimiz 1 puanla bile ayrılsa UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalıp bir sonraki tura geçmeyi garantileyecek. 3 puan durumunda ise Galatasaray'ın ilk 8'e girebilmesi için Atletico Madrid ve Manchester City maçları kritik önem kazanacak.
Monaco ise Şampiyonla rLigi'nde oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 6 puan toplayan Monaco ligde güncel olarak 23. sırada yer alıyor.
Galatasaray ile Monaco tarihleri boyunca toplam 6 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 3'ünde Monaco, 2'sinde ise Galatasaray sahadan galibiyet ile ayrıldı. İki takım arasında oynanan 1 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı.
Galatasaray, Monaco karşısında 7 kere fileleri havalandırırken kendi kalesinde 12 gol gördü.