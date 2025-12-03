Arda Güler ve Bellingham polemiği! Xabi Alonso eleştirilere cevap verdi

Barcelona'yı evinde 2-1 yenen ancak Atletico Madrid'e deplasmanda 5-2 kaybeden Real Madrid'de tartışmalar başladı. Liderliği Barcelona'ya kaptıran Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso eleştiri oklarının hedefindeyken milli yıldız Arda Güler de tartışma konusu oldu.

İspanyol basını, bir süredir gol katkısı yapamayan Arda'nın orta saha performansının düşüşte olduğu düşüncesinde.

XABI ALONSO'DAN ARDA ELEŞTİRİLERİNE YANIT

3 Aralık Çarşamba günü Athletic Bilbao ile karşılaşacak olan Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Alonso, Arda Güler eleştirilerine de yanıt verdi.

İspanyol teknik adam, Jude Bellingham ile Arda Güler'in uyumsuz olduğu iddialarının asılsız olduğunu belirtirken iki ismin de performansından memnun olduğunu ve iki oyuncuyu da birlikte oynatmaya devam edeceğini söyledi.

''ARDA VE BELLINGHAM BİRLİKTE OYNAYABİLİRLER''

İşte Alonso'nun açıklamaları:

"Barcelona ve Valencia maçlarının ardından şüpheleri olanlar muhtemelen bu soruyu sormazdı. Takım olarak o iki maçtan, o iyi gidişattan sonra oyunumuzda biraz kalite ve enerji kaybettik. Bundan tüm oyuncular etkilendi, hepimiz etkilendik. Ama Arda ve Bellingham birlikte oynayabilirler. Daha önce birlikte iyi oynadılar ve tekrar birlikte oynayacaklar."