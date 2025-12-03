Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Arda Güler ve Bellingham polemiği! Xabi Alonso eleştirilere cevap verdi

Atletico Madrid'e deplasmanda 5-2 kaybeden Real Madrid'de Xabi Alonso eleştiri yağmuruna tutuldu. Ayrıca milli yıldızımız Arda Güler de eleştirilerin hedefi oldu. Teknik Direktör Xabi Alonso, Arda Güler ile ilgili konuştu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Arda Güler ve Bellingham polemiği! Xabi Alonso eleştirilere cevap verdi
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
03.12.2025
saat ikonu 09:37
|
GÜNCELLEME:
03.12.2025
saat ikonu 09:37

'yı evinde 2-1 yenen ancak 'e deplasmanda 5-2 kaybeden 'de tartışmalar başladı. Liderliği Barcelona'ya kaptıran Real Madrid'de teknik direktör eleştiri oklarının hedefindeyken milli yıldız de tartışma konusu oldu.

Arda Güler ve Bellingham polemiği! Xabi Alonso eleştirilere cevap verdi

İspanyol basını, bir süredir gol katkısı yapamayan Arda'nın orta saha performansının düşüşte olduğu düşüncesinde.

XABI ALONSO'DAN ARDA ELEŞTİRİLERİNE YANIT

3 Aralık Çarşamba günü Athletic Bilbao ile karşılaşacak olan Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Alonso, Arda Güler eleştirilerine de yanıt verdi.

İspanyol teknik adam, Jude Bellingham ile Arda Güler'in uyumsuz olduğu iddialarının asılsız olduğunu belirtirken iki ismin de performansından memnun olduğunu ve iki oyuncuyu da birlikte oynatmaya devam edeceğini söyledi.

Arda Güler ve Bellingham polemiği! Xabi Alonso eleştirilere cevap verdi

''ARDA VE BELLINGHAM BİRLİKTE OYNAYABİLİRLER''

İşte Alonso'nun açıklamaları:

"Barcelona ve Valencia maçlarının ardından şüpheleri olanlar muhtemelen bu soruyu sormazdı. Takım olarak o iki maçtan, o iyi gidişattan sonra oyunumuzda biraz kalite ve enerji kaybettik. Bundan tüm oyuncular etkilendi, hepimiz etkilendik. Ama Arda ve Bellingham birlikte oynayabilirler. Daha önce birlikte iyi oynadılar ve tekrar birlikte oynayacaklar."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Real Madrid berabere kaldı, Barcelona liderliği kaptı: Arda Güler İspanya'da yeniden gündem oldu!
ETİKETLER
#Futbol
#barcelona
#atletico madrid
#real madrid
#arda güler
#la liga
#xabi alonso
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.