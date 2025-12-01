Real Madrid berabere kaldı, Barcelona liderliği kaptı: Arda Güler İspanya'da yeniden gündem oldu!

LaLiga'nın 14. haftasında Girona'ya konuk olan Real Madrid, üst üste 3. deplasman maçında da berabere kalarak liderliği Barcelona'ya kaybetti.

Ev sahibi Girona'nnı golü 45. dakikada Unahi'iden gelirken, eflatun-beyazlılarda Kylian Mbapee, 67. dakikadan penaltıdan ağları sarstı.

ARDA'NIN PERFORMANSI GÜNDEM OLDU

Öte yandan mücadeleye ilk 11'de başlayıp, devre arasında Xabi Alonso tarafından oyundan alınan Arda Güler'in performansı İspanya basınında gündem oldu.

İSPANYA BASINI İKİYE BÖLÜNDÜ

İspanyol gazeteci Tomás Roncero "Beraberlik adil değil, Madrid ikinci yarıda çok daha iyiydi. Bu arada, bana göre Rodrygo Goes'e verilen penaltı kararı iptal edilmedi. İnanılmaz." dedi ve Güler için ayrı bir parantez açtı. Gazeteci, Xabi Alonso'nun bu değişiklikle Arda Güler'in ilhamını kestiğini söyledi.

Football Espana: İlk yarıda oyundan alınmadan önce anlamlı bir şekilde oyuna dahil olmak için çaba gösterdi.

Mundo Deportivo: Türk oyuncu sadece ilk yarıda oynadı, o yarıda da kontrollü ve isteksizdi.

Diario'da yer alan haberde ise Alonso'nun geride kapatılan ilk yarının sorumlusu olarak Arda Güler'i göstermeye çalıştığını iddia eden taraftarların aksine, değişiklikle ilgili, "Türk orta saha oyuncusu, pozisyonunda beklenen performansı gösteremedi. Ortaları hedefine ulaşamadı ve oyun kurma konusunda takım arkadaşlarıyla bağlantı kurmakta zorlandı. Real Madrid, sahanın ortasında bu oyuncudan daha fazlasına ihtiyaç duyuyor. Xabi Alonso bunu fark etti ve devre arasında onu değiştirerek Camavinga'yı oyuna aldı." ifadeleri kullanıldı.

ALONSO KENDİSİNE ANLATTI

Defensa Central'in haberine göre Arda Güler'i oyundan almasının ardından teknik direktör Xabi Alonso, bu değişikliğin nedenini Güler'e anlattı. Buna göre Alonso, Güler'i Girona'nın golünde pozisyonunu hiç düzeltmemesi, maça konsantre olamaması ve birkaç önemli top kaybı yapması nedeniyle oyundan çıkardı ve bu nedenleri ayrıntılı olarak açıkladı ardından Camavinga'yı oyuna soktu. Haberin detayında, "İlk yarıda oyundan alınan oyuncu, Xabi Alonso'nun ondan beklediği oyun kurma becerisini Real Madrid'e kazandıramadı. Girona karşısında bir iyi bir görüntü çizmedi ve bu, son birkaç maçta da böyle oldu." ifadeleri de yer aldı.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 19 karşılaşmada 1270 dakikada sahada kalan milli yıldız, 3 gol 7 asistlik performans ortaya koydu.