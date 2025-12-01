Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Real Madrid berabere kaldı, Barcelona liderliği kaptı: Arda Güler İspanya'da yeniden gündem oldu!

LaLiga'nın 14. haftasında Real Madrid, deplasmanda Girona ile 1-1 berabere kalarak 3 kez üst üste deplasmanda puan kaybı yaşayarak liderliği Barcelona'ya kaptırdı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp, devre arasında oyundan alınan Arda Güler'in performansı ise İspanya basınında yine yeniden gündem oldu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Real Madrid berabere kaldı, Barcelona liderliği kaptı: Arda Güler İspanya'da yeniden gündem oldu!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.12.2025
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
saat ikonu 15:03

LaLiga'nın 14. haftasında Girona'ya konuk olan Real Madrid, üst üste 3. deplasman maçında da berabere kalarak liderliği Barcelona'ya kaybetti.

Real Madrid berabere kaldı, Barcelona liderliği kaptı: Arda Güler İspanya'da yeniden gündem oldu!

Ev sahibi Girona'nnı golü 45. dakikada Unahi'iden gelirken, eflatun-beyazlılarda Kylian Mbapee, 67. dakikadan penaltıdan ağları sarstı.

Real Madrid berabere kaldı, Barcelona liderliği kaptı: Arda Güler İspanya'da yeniden gündem oldu!

ARDA'NIN PERFORMANSI GÜNDEM OLDU

Öte yandan mücadeleye ilk 11'de başlayıp, devre arasında Xabi Alonso tarafından oyundan alınan Arda Güler'in performansı İspanya basınında gündem oldu.

Real Madrid berabere kaldı, Barcelona liderliği kaptı: Arda Güler İspanya'da yeniden gündem oldu!

İSPANYA BASINI İKİYE BÖLÜNDÜ

İspanyol gazeteci Tomás Roncero "Beraberlik adil değil, Madrid ikinci yarıda çok daha iyiydi. Bu arada, bana göre Rodrygo Goes'e verilen penaltı kararı iptal edilmedi. İnanılmaz." dedi ve Güler için ayrı bir parantez açtı. Gazeteci, Xabi Alonso'nun bu değişiklikle Arda Güler'in ilhamını kestiğini söyledi.

Football Espana: İlk yarıda oyundan alınmadan önce anlamlı bir şekilde oyuna dahil olmak için çaba gösterdi.

Real Madrid berabere kaldı, Barcelona liderliği kaptı: Arda Güler İspanya'da yeniden gündem oldu!

Mundo Deportivo: Türk oyuncu sadece ilk yarıda oynadı, o yarıda da kontrollü ve isteksizdi.

Diario'da yer alan haberde ise Alonso'nun geride kapatılan ilk yarının sorumlusu olarak Arda Güler'i göstermeye çalıştığını iddia eden taraftarların aksine, değişiklikle ilgili, "Türk orta saha oyuncusu, pozisyonunda beklenen performansı gösteremedi. Ortaları hedefine ulaşamadı ve oyun kurma konusunda takım arkadaşlarıyla bağlantı kurmakta zorlandı. Real Madrid, sahanın ortasında bu oyuncudan daha fazlasına ihtiyaç duyuyor. Xabi Alonso bunu fark etti ve devre arasında onu değiştirerek Camavinga'yı oyuna aldı." ifadeleri kullanıldı.

Real Madrid berabere kaldı, Barcelona liderliği kaptı: Arda Güler İspanya'da yeniden gündem oldu!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kimin kalesi daha güvenli? İstatistikler karşılaştırıldı

ALONSO KENDİSİNE ANLATTI

Defensa Central'in haberine göre Arda Güler'i oyundan almasının ardından teknik direktör Xabi Alonso, bu değişikliğin nedenini Güler'e anlattı. Buna göre Alonso, Güler'i Girona'nın golünde pozisyonunu hiç düzeltmemesi, maça konsantre olamaması ve birkaç önemli top kaybı yapması nedeniyle oyundan çıkardı ve bu nedenleri ayrıntılı olarak açıkladı ardından Camavinga'yı oyuna soktu. Haberin detayında, "İlk yarıda oyundan alınan oyuncu, Xabi Alonso'nun ondan beklediği oyun kurma becerisini Real Madrid'e kazandıramadı. Girona karşısında bir iyi bir görüntü çizmedi ve bu, son birkaç maçta da böyle oldu." ifadeleri de yer aldı.

Real Madrid berabere kaldı, Barcelona liderliği kaptı: Arda Güler İspanya'da yeniden gündem oldu!

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 19 karşılaşmada 1270 dakikada sahada kalan milli yıldız, 3 gol 7 asistlik performans ortaya koydu.

Real Madrid berabere kaldı, Barcelona liderliği kaptı: Arda Güler İspanya'da yeniden gündem oldu!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ChatGpt ve Gemini'dan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için dikkat çeken tahmin: İkisi de aynı sonucu söyledi
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.