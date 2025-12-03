Menü Kapat
14°
Ne Karadeniz ne Ege! İşte Türkiye'nin en uzun yaşayan ilinin gizemi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı ortalama yaşam süreleri araştırmasına göre Türkiye'de en uzun yaşama beklentisi olan il Gümüşhane olduğu belirlendi. Kadınların 83.5, erkeklerin 78.1 olan yaşam süresiyle ortalama 80.8 olarak belirlendi.

03.12.2025
’yi sırasıyla Muğla, Tunceli, Trabzon, Giresun, Ordu, Artvin, Antalya, Erzincan ve Rize izledi. İlk 10’da 6 şehrinin bulunması, bölgenin temiz havası ve yaşam koşullarının etkisini bir kez daha ön plana çıkardı.

UZUN YAŞAMIN TEMEL SEBEBİ TEMİZ DOĞASI

Kent sakinleri de uzun yaşamın temel sebeplerinin Gümüşhane’nin temiz doğası, organik beslenme kültürü, yaz aylarında köylere dönüşlerin artması ve büyük şehirlere kıyasla daha stressiz bir hayat olduğunu söyledi.

Ne Karadeniz ne Ege! İşte Türkiye'nin en uzun yaşayan ilinin gizemi

"YAZIN BURAYA GELEREK ÖMÜRLERİNİ UZATIYORLAR"

Gümüşhanelilerin uzun yaşamasının sırrının köy hayatı ve sürekli çalışmak olduğunu söyleyen Ayşegül Meydan, "Gümüşhane’de insanların uzun yaşamasının sırrı doğasından, havasından ve temizliğinden. Ben köye gidiyorum, temiz havamı alıyorum. Balkona çıkıyorsun çiçek kokusu, ağaç kokusu her şey doğal. İnsan çalışarak hayata tutunuyor. Ben bir sene çalışmadım her yerim ağrımaya başladı. Çalışınca zihin açılıyor köye gidince hareket yapıyorsun, spor yapmış oluyorsun. Başka şehre gidenler yazın buraya geliyorlar. Kışın orda evin içinde hapis hayatı yaşıyorlar, yazın buraya gelip ömürlerini uzatıyorlar" dedi.

Ne Karadeniz ne Ege! İşte Türkiye'nin en uzun yaşayan ilinin gizemi

"3 AY ŞEHİRDE 9 AY KÖYDE YAŞIYORLAR"

Doğa içerisinde stressiz bir hayatın uzun ömrün sırrı olduğunu belirten Yüksel Ülker, "Gümüşhane insanı doğa ile iç içe olduğu için bunun avantajını görüyor. Büyük şehirlerde, trafik, karmaşa stres insanı yıpratıyor. Bu noktada Gümüşhane’yi takip eden illere bakın Rize, Trabzon, Artvin hep Karadeniz illeri. Doğayla iç içeler çünkü. Buranın insanlarının yüzde 99’u kışın 3 ay Gümüşhane’de geri kalan zamanlarda doğayla iç içe köylerde. Hem çalışıyorlar, hem de doğayla iç içe olunca sağlıklı oluyorlar. Diğer şehirlere göre de rahat stres az bunlar da etkili" diye konuştu.

Süleyman Yalçın da, "Gümüşhane’nin insanı doğal yaşadığı, doğası temiz olduğu için güzel yaşıyorlar. Benim anneannem 105 yaşında öldü, dedem 95 yaşında öldü bizde herkes uzun yaşıyor. Doğal beslendikleri ve doğa içinde yaşadıkları için" ifadelerini kullandı.

Ne Karadeniz ne Ege! İşte Türkiye'nin en uzun yaşayan ilinin gizemi

"GÜMÜŞHANE’DE İNSANLAR ESKİSİ GİBİ UZUN YAŞAMIYOR"

Gümüşhane’de insanların yaşam sürelerinin kısaldığını savunan Tolga Özdamar ise "Gümüşhane’nin havası, rakımı ve doğal ortamları çok olduğu için böyle. Fakat bundan 10 yıl önce kurulan madenler nedeniyle her yer siyanür oldu. Havadan siyanür çekiyoruz. Gümüşhane’de son 10 yıldaki kanser oranlarına bakmak gerekiyor. Bence artık böyle bir süre kalmadı" dedi.

