Kültür - Sanat
 Baran Aksoy

Titanic'te nasıl hayatta kalırdın? Meşhur soru James Cameron'a yöneltildi: En güçlü ihtimali açıkladı

Titanic faciasını beyaz perdeye taşıyan ünlü yönetmen James Cameron'a en meşhur sorulardan biri yönetildi. "Titanic buzdağına çarptığında ikinci sınıf bir yolcu olarak tek başınıza seyahat ediyor olsaydınız ne yapardınız?” sorusuna cevap veren Cameron, gemiden kurtulmak için nasıl bir yol izleyeceğini anlattı. Titanic'ten sağ kurtulmak için nasıl bir yol izleyeceğini anlatan Cameron,

Haber Merkezi
04.01.2026
04.01.2026
Dünyanın en trajik gemi kazalarından biri olan Titanic faciasını beyaz perdeye taşıyan ünlü yönetmen James Cameron, 1912 yılında felaket sırasında gemide olsaydı RMS Titanic’ten kurtulmak için nasıl bir yol izleyeceğini anlattı.

Titanic'te nasıl hayatta kalırdın? Meşhur soru James Cameron'a yöneltildi: En güçlü ihtimali açıkladı

Independent Türkçe'de yer alan haberde; The Hollywood Reporter’a verdiği röportajda, “Titanik buzdağına çarptığında ikinci sınıf bir yolcu olarak tek başınıza seyahat ediyor olsaydınız ne yapardınız?” sorusu yöneltilen Cameron, üçüncü sınıf yolcuların güverte altında mahsur kaldığı, birinci sınıf yolcuların ise filikalara binme konusunda daha avantajlı olduğu hatırlatıldı.

Titanic'te nasıl hayatta kalırdın? Meşhur soru James Cameron'a yöneltildi: En güçlü ihtimali açıkladı

"TİTANİK UZMANLARIYLA SÜREKLİ TARTIŞTIK"

Olası senaryolar üzerine düşünmeyi sevdiğini belirten Cameron, sürekli olarak Titanik uzmanlarıyla sık sık “bugünkü bilgilerle kaptana ne tavsiye ederdiniz?” ya da “bir zaman yolcusu olsanız gemiden nasıl kurtulurdunuz?” gibi tartştıklarını söyledi.

Titanic'te nasıl hayatta kalırdın? Meşhur soru James Cameron'a yöneltildi: En güçlü ihtimali açıkladı

"SUYA ATLAYIP FİLİKAYA YÜZME EN GÜÇLÜ İHTİMAL"

Böyle bir durumda en mantıklı stratejinin, güvertenin kenarında durarak tahliyenin ilk aşamalarında indirilen bir filikayı beklemek olduğunu söyleyen Cameron, filika denize iner inmez suya atlayıp bota doğru yüzmek ve yolcuların kendisini filikaya çekmesini sağlamak hayatta kalmanın en güçlü ihtimaliydi.

Titanic'te nasıl hayatta kalırdın? Meşhur soru James Cameron'a yöneltildi: En güçlü ihtimali açıkladı

"ÇOĞU İNSAN GEMİNİN BATACAĞINA İNANMADI"

Çoğu insanın geminin gerçekten batacağına inanmadığı için suya atlamaya cesaret edemeyeceğini belirten Cameron, ancak geminin batacağından emin olunması halinde, filikaların hala geminin yanında olduğu anda böyle bir hamlenin karşılıksız kalmayacağını söyledi.

