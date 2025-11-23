Menü Kapat
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Titanik'in batışı sırasında bir aşk hikayesine şahit olan saat rekor fiyata satıldı

14 Nisan 1912'de bir buzdağına çarparak batan Titanik gemisinde bulunan zengin bir yolcuya ait cep saati rekor bir fiyata satıldı. Dudak uçuklatan satış Birleşik Krallık'ta düzenlenen bir müzayedede gerçekleşti.

Titanik'in batışı sırasında bir aşk hikayesine şahit olan saat rekor fiyata satıldı
KAYNAK:
BBC
|
GİRİŞ:
23.11.2025
17:25
|
GÜNCELLEME:
23.11.2025
17:25

14 Nisan 1912'de bir buzdağına çarparak 1500'ü aşkın yolcusunun ölümüne neden olan Titanic gemisinde bulunan zengin bir yolcunun cep saati dudak uçuklatan bir fiyata satıldı. Birleşik Krallık'ta gerçekleşen açık artırmada dünya rekoru kırıldı.

Zengin yolcunun cep saati 1,78 milyon sterlin yani yaklaşık 99 milyon TL'ye satıldı. Müzayede evinin yöneticisi Andrew Aldridge konuya ilişkin şunları söyledi:

''Bu, Titanic hikayesine yönelik ilginin sürekliliğini gösteriyor. Gemideki kadın, erkek ve çocuk yolcuların yanı sıra tüm mürettebatın anlatacak birer hikayesi vardı ve bunlar 113 yıl sonra bu hatıra eşyalarıyla aktarılıyor.''

Titanik'in batışı sırasında bir aşk hikayesine şahit olan saat rekor fiyata satıldı

Satılan saat, eşi Ida'yla birlikte faciada ölen Isidor Straus'a aitti. İddialara göre, Isidor Straus'a yaşından dolayı sandala binme teklifi yapıldı fakat o diğer erkeklerle beraber ölüm riskini almayı tercih etti.

''GERÇEK BİR AŞK HİKAYESİYDİ''

Almanya'da doğup ABD Temsilciler Meclisi üyesi olan iş insanının cesedi, kazadan sonra Atlas Okyanusu'nda bulunurken Jules Jurgensen marka 18 ayar altın cep saati de diğer eşyalarıyla birlikte ailesine verildi.

Titanik'in batışı sırasında bir aşk hikayesine şahit olan saat rekor fiyata satıldı

Filikaya binmeyerek eşinin yanında ölmeyi tercih ettiği bildirilen Ida Straus'un cesediyse bulunamadı.

Andrew Aldridge, çift için şu ifadeleri kullandı:

''Strauslarınki gerçek bir aşk hikayesi: Titanic batarken Ida, 41 yıllık eşini terk etmemiş ve bu dünya rekoru niteliğindeki fiyat da onlara gösterilen saygının açık bir göstergesi.''

ETİKETLER
#Buzdagi
#Titanic
#Straus Çift
#Gerçek Aşk Hikayesi
#Antik Müzayede
#Rekor Fiyat
#Dünya
