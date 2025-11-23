Titanik'in batışı sırasında bir aşk hikayesine şahit olan saat rekor fiyata satıldı

14 Nisan 1912'de bir buzdağına çarparak 1500'ü aşkın yolcusunun ölümüne neden olan Titanic gemisinde bulunan zengin bir yolcunun cep saati dudak uçuklatan bir fiyata satıldı. Birleşik Krallık'ta gerçekleşen açık artırmada dünya rekoru kırıldı.

Zengin yolcunun cep saati 1,78 milyon sterlin yani yaklaşık 99 milyon TL'ye satıldı. Müzayede evinin yöneticisi Andrew Aldridge konuya ilişkin şunları söyledi:

''Bu, Titanic hikayesine yönelik ilginin sürekliliğini gösteriyor. Gemideki kadın, erkek ve çocuk yolcuların yanı sıra tüm mürettebatın anlatacak birer hikayesi vardı ve bunlar 113 yıl sonra bu hatıra eşyalarıyla aktarılıyor.''

Satılan saat, eşi Ida'yla birlikte faciada ölen Isidor Straus'a aitti. İddialara göre, Isidor Straus'a yaşından dolayı sandala binme teklifi yapıldı fakat o diğer erkeklerle beraber ölüm riskini almayı tercih etti.

''GERÇEK BİR AŞK HİKAYESİYDİ''

Almanya'da doğup ABD Temsilciler Meclisi üyesi olan iş insanının cesedi, kazadan sonra Atlas Okyanusu'nda bulunurken Jules Jurgensen marka 18 ayar altın cep saati de diğer eşyalarıyla birlikte ailesine verildi.

Filikaya binmeyerek eşinin yanında ölmeyi tercih ettiği bildirilen Ida Straus'un cesediyse bulunamadı.

Andrew Aldridge, çift için şu ifadeleri kullandı:

''Strauslarınki gerçek bir aşk hikayesi: Titanic batarken Ida, 41 yıllık eşini terk etmemiş ve bu dünya rekoru niteliğindeki fiyat da onlara gösterilen saygının açık bir göstergesi.''