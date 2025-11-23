Aziz Yıldırım adeta çıldırdı! Aracından indi, üstüne yürüdü: İstanbul’u buraya yığarım

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, yine bir trafikte girdiği tartışma nedeniyle gündem oldu. Aracıyla seyir halindeyken ters yönden gelen bir belediye aracı Yıldırım’ın ilerlemesini engelledi.

"İSTANBUL’U BURAYA YIĞARIM”

Buna duruma tepki gösteren Yıldırım, sürücüye “Böyle terbiyesizlik olur mu l*n! Bir de belediye aracı… Geri git. Bütün İstanbul’u buraya yığarım” diye seslendi.

O ANLAR VİRAL OLDU

Yıldırım'ın sinirli haline tanık olan vatandaşlar, olayı şaşkınlıkla izledi. Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Birçok kişi belediye aracının ters yönden gelmesini eleştirdi, kimileri de Yıldırım’ın tepkisin çok sert buldu.