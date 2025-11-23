Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Aziz Yıldırım adeta çıldırdı! Aracından indi, üstüne yürüdü: İstanbul’u buraya yığarım

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, ters yönden gelen belediye aracı yüzünden ilerleyemeyince çileden çıktı. Belediye aracının şoförüne ateş püsküren Yıldırım, “Böyle terbiyesizlik olur mu lan! Bir de belediye aracı… Geri git. Bütün İstanbul’u buraya yığarım” diye bağırdı.

Fenerbahçe’nin eski başkanı , yine bir trafikte girdiği tartışma nedeniyle gündem oldu. Aracıyla seyir halindeyken ters yönden gelen bir belediye aracı Yıldırım’ın ilerlemesini engelledi.

Aziz Yıldırım adeta çıldırdı! Aracından indi, üstüne yürüdü: İstanbul’u buraya yığarım

"İSTANBUL’U BURAYA YIĞARIM”

Buna duruma tepki gösteren Yıldırım, sürücüye “Böyle terbiyesizlik olur mu l*n! Bir de belediye aracı… Geri git. Bütün İstanbul’u buraya yığarım” diye seslendi.

Aziz Yıldırım adeta çıldırdı! Aracından indi, üstüne yürüdü: İstanbul’u buraya yığarım

O ANLAR VİRAL OLDU

Yıldırım'ın sinirli haline tanık olan vatandaşlar, olayı şaşkınlıkla izledi. Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Aziz Yıldırım adeta çıldırdı! Aracından indi, üstüne yürüdü: İstanbul’u buraya yığarım

Birçok kişi belediye aracının ters yönden gelmesini eleştirdi, kimileri de Yıldırım’ın tepkisin çok sert buldu.

